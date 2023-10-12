Оккупанты обстреляли жилые кварталы Берислава и ранили мужчину
Четверг, 12 октября 2023, 17:31
Российские оккупанты обстреляли Берислав Херсонской области в результате чего получил ранения 70-летний мужчина.
Источник: председатель Бериславской РГА Владимир Литвинов
Прямая речь: "Вражеские артиллерийские снаряды попали по жилым кварталам города. В результате обстрела ранения получил 70-летний мужчина, медики оказали пострадавшему помощь на месте".
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Предыстория:
- Ранее 12 октября российские войска несколько раз обстреляли село Чернобаевка в Херсонской области, один пожилой мужчина погиб, еще один - ранен.