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Оккупанты обстреляли жилые кварталы Берислава и ранили мужчину

"Украинская правда"Четверг, 12 октября 2023, 17:31
Оккупанты обстреляли жилые кварталы Берислава и ранили мужчину
Фото: Бериславский городской совет

Российские оккупанты обстреляли Берислав Херсонской области в результате чего получил ранения 70-летний мужчина.

Источник: председатель Бериславской РГА Владимир Литвинов

Прямая речь: "Вражеские артиллерийские снаряды попали по жилым кварталам города. В результате обстрела ранения получил 70-летний мужчина, медики оказали пострадавшему помощь на месте".

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Предыстория:

  • Ранее 12 октября российские войска несколько раз обстреляли село Чернобаевка в Херсонской области, один пожилой мужчина погиб, еще один - ранен.

Темы: Херсонвойна
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