Чорнобаївку обстріляли вдруге за добу, є загиблий і поранений
Російські війська вдруге з ночі обстріляли село Чорнобаївка в Херсонській області, один літній чоловік загинув, ще один – поранений.
Джерело: Херсонська обласна військова адміністрація
Дослівно ОВА: "Чорнобаївка знову під російським ударом. Окупанти гатять по житлу місцевих.
Загинув чоловік віком 71 рік. Його без свідомості госпіталізували. Але, на жаль, дорогою до лікарні він помер. Ще один поранений – 70-річний чоловік. Йому надали допомогу на місці".
Деталі: ОВА додала, що внаслідок цих і попередніх "прильотів" пошкоджені десятки будинків у селищі. Частково відсутнє світло.
Цьому передувало: У ранковому зведенні обласних ВА повідомлялося, що в ніч на 12 жовтня окупанти обстріляли Чорнобаївку. Під удар потрапив житловий сектор. За попередньою інформацією, загинув 70-річний чоловік.