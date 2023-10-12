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Чорнобаївку обстріляли вдруге за добу, є загиблий і поранений

Олена РощінаЧетвер, 12 жовтня 2023, 14:17
Чорнобаївку обстріляли вдруге за добу, є загиблий і поранений
Чорнобаївка, архівне фото Еліни Коновалюк для УП

Російські війська вдруге з ночі обстріляли село Чорнобаївка в Херсонській області, один літній чоловік загинув, ще один – поранений. 

Джерело: Херсонська обласна військова адміністрація

Дослівно ОВА: "Чорнобаївка знову під російським ударом. Окупанти гатять по житлу місцевих. 

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Загинув чоловік віком 71 рік. Його без свідомості госпіталізували. Але, на жаль, дорогою до лікарні він помер. Ще один поранений – 70-річний чоловік. Йому надали допомогу на місці".  

Деталі: ОВА додала, що внаслідок цих і попередніх "прильотів" пошкоджені десятки будинків у селищі. Частково відсутнє світло.

Цьому передувало: У ранковому зведенні обласних ВА повідомлялося, що в ніч на 12 жовтня окупанти обстріляли Чорнобаївку. Під удар потрапив житловий сектор. За попередньою інформацією, загинув 70-річний чоловік. 

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Теми: Херсонська областьобстрілвійнажертви
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