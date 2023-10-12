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Перших 200 українців евакуюють з Ізраїлю до Румунії у суботу – посол

Станіслав ПогоріловЧетвер, 12 жовтня 2023, 17:48
Перших 200 українців евакуюють з Ізраїлю до Румунії у суботу – посол
Фото: Getty Images

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що перший евакуаційний авіарейс з 200 громадянами нашої держави на борту вилетить з Ізраїлю до Румунії у суботу, 14 жовтня, наступний рейс планується в неділю.

Джерело: Корнійчук в ефірі національного телемарафону, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Евакуація наших громадян відбувається таким чином: аеропорт Бен-Гуріон працює в штатному режимі, на сайті посольства зголосилися близько 1 тис. громадян, які заповнили анкету з підтвердженням про те, що вони готові заплатити вартість квитка... Перший евакуаційний рейс, тобто перші 200 осіб, квитки яких уже оформлені і які за ціною є абсолютно прийнятні, вилітатимуть до Румунії, Бухареста, увечері в суботу".

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Деталі: За його словами, наступний евакуаційний рейс з Ізраїлю також вилітатиме до Румунії, він планується в неділю ввечері.

Корнійчук підкреслив, що головна проблема евакуації з Ізраїлю полягає в тому, що багато іноземних компаній скасували рейси, а вартість квитків зросла до $1 тис. до Європи.

Посол також наголосив, що консули в Ізраїлі працюють цілодобово, і насамперед допомагають тим, хто звертається за українськими телефонами, оскільки це люди, які не проживали в Ізраїлі постійно.

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Він зазначив, що подальші евакуаційні рейси залежатимуть від попиту.

Водночас евакуація українців із Сектора Гази так і не розпочалася з огляду на закритий єдиний пункт пропуску.

За його словами, для евакуації все готово, а кількість людей, які погодилися на евакуацію із Сектора Гази, збільшується кожної години. За даними на ранок четверга, евакуюватися хотіли 250 людей.

Нагадаємо, що зокрема, ізраїльська авіакомпанія El Al вперше за понад 40 років буде літати по суботах. У своїй заяві El Al повідомила, що отримала необхідний релігійний дозвіл на виконання рейсів.

Що було раніше: Перед цим речник МЗС Україні Олег Ніколенко в коментарі "Українській правді" повідомив, що кількість українців, що загинули під час загострення Ізраїльсько-Палестинського конфлікту зросла до семи людей.  

Теми: ІзраїльУкраїнаевакуація
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