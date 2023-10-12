Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до семи

Кількість українців, що загинули під час загострення Ізраїльсько-Палестинського конфлікту зросла до семи людей.

Джерело: речник МЗС Україні Олег Ніколенко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до семи людей. Консули встановили їхні особисті дані, підтримують зв'язок із родичами та вживають заходів задля репатріації тіл.

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Дев’ять громадян отримали поранення різного ступеню тяжкості. Іще дев’ять українців вважаються зниклими безвісти. Українське посольство взаємодіє із ізраїльськими службами безпеки в контексті пошуку зниклих".

Деталі: Ніколенко також розповів, що понад тисяча українців звернулися за допомогою у виїзді з Ізраїлю. За його словами, на 14 жовтня заплановано перший евакуаційний рейс до Румунії.

Також близько 200 українців заявили про бажання евакуюватися із Сектора Гази, проте через відсутність безпеки виїзд наразі неможливий.

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