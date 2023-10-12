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Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до семи

Олександр ШумілінЧетвер, 12 жовтня 2023, 11:12
Кількість загиблих в Ізраїлі українців зросла до семи
Фото: NOAM REVKIN FENTON/FLASH90

Кількість українців, що загинули під час загострення Ізраїльсько-Палестинського конфлікту зросла до семи людей.  

Джерело: речник МЗС Україні Олег Ніколенко в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до семи людей. Консули встановили їхні особисті дані, підтримують зв'язок із родичами та вживають заходів задля репатріації тіл.

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Дев’ять громадян отримали поранення різного ступеню тяжкості. Іще дев’ять українців вважаються зниклими безвісти. Українське посольство взаємодіє із ізраїльськими службами безпеки в контексті пошуку зниклих".

Деталі: Ніколенко також розповів, що понад тисяча українців звернулися за допомогою у виїзді з Ізраїлю. За його словами, на 14 жовтня заплановано перший евакуаційний рейс до Румунії.

Також близько 200 українців заявили про бажання евакуюватися із Сектора Гази, проте через відсутність безпеки виїзд наразі неможливий.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 8 жовтня стало відомо, що в Ізраїлі загинули дві громадянки України.
  • 11 жовтня стало відомо про ще одного загиблого українця в Ізраїлі.

Теми: МЗСІзраїль
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