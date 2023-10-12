Первых 200 украинцев эвакуируют из Израиля в Румынию в субботу - посол

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что первый эвакуационный авиарейс с 200 гражданами нашего государства на борту вылетит из Израиля в Румынию в субботу, 14 октября, следующий рейс планируется в воскресенье.

Источник: Корнийчук в эфире национального телемарафона, сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Эвакуация наших граждан происходит следующим образом: аэропорт Бен-Гурион работает в штатном режиме, на сайте посольства согласились около 1 тыс. граждан, которые заполнили анкету с подтверждением о том, что они готовы заплатить стоимость билета... Первый эвакуационный рейс, то есть первые 200 человек, билеты которых уже оформлены и которые по цене абсолютно приемлемы, будут вылетать в Румынию, Бухарест, вечером в субботу".

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Детали: По его словам, следующий эвакуационный рейс из Израиля также будет вылетать в Румынию, он планируется в воскресенье вечером.

Корнийчук подчеркнул, что главная проблема эвакуации из Израиля заключается в том, что многие иностранные компании отменили рейсы, а стоимость билетов выросла до $1 тыс. в Европу.

Посол также подчеркнул, что консулы в Израиле работают круглосуточно, и прежде всего помогают тем, кто обращается по украинским телефонам, поскольку это люди, которые не проживали в Израиле постоянно.

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Он отметил, что дальнейшие эвакуационные рейсы будут зависеть от спроса.

В то же время эвакуация украинцев из Сектора Газа так и не началась, учитывая закрытый единственный пункт пропуска.

По его словам, для эвакуации все готово, а количество людей, которые согласились на эвакуацию из Сектора Газа, увеличивается каждый час. По данным на утро четверга, эвакуироваться хотели 250 человек.

Напомним, что в частности, израильская авиакомпания El Al впервые за более чем 40 лет будет летать по субботам. В своем заявлении El Al сообщила, что получила необходимое религиозное разрешение на выполнение рейсов.

Что предшествовало: Перед этим представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии "Украинской правде" сообщил, что количество украинцев, погибших во время обострения Израильско-Палестинского конфликта возросло до семи человек.