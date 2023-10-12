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Зеленський прокоментував рішення МОК: Росії не вдасться зробити спорт своєю зброєю

Станіслав ПогоріловЧетвер, 12 жовтня 2023, 20:37
Зеленський прокоментував рішення МОК: Росії не вдасться зробити спорт своєю зброєю
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський, коментуючи рішення МОК відсторонити Олімпійський комітет Росії через включення до їхнього складу "спортивних організацій" з окупованих територій, заявив, що Росії не вдасться перетворити спорт на свою зброю.

Джерело: Зеленський у вечірньому відеозверненні

Пряма мова: "Є рішення Міжнародного олімпійського комітету, який зупинив членство Олімпійського комітету Росії. Кожен у світі має поважати територіальну цілісність націй і Статут ООН. І якщо хтось там у Росії думає, ніби може ще й спорт та олімпійський рух зробити своєю зброєю, то це точно не вийде".

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Деталі: При цьому він подякував всім, хто захищає олімпійські принципи.

Що було раніше: У четвер, 12 жовтня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відсторонив Олімпійський комітет Росії через включення до їхнього складу так званих "спортивних організацій", які знаходяться на окупованому Донбасі, Луганщині, Херсонщини та Запоріжжі.

Теми: ЗеленськийспортвійнаРосія
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