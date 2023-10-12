Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський прокоментував рішення МОК: Росії не вдасться зробити спорт своєю зброєю

Станіслав ПогоріловЧетвер, 12 жовтня 2023, 20:37
Зеленський прокоментував рішення МОК: Росії не вдасться зробити спорт своєю зброєю
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський, коментуючи рішення МОК відсторонити Олімпійський комітет Росії через включення до їхнього складу "спортивних організацій" з окупованих територій, заявив, що Росії не вдасться перетворити спорт на свою зброю.

Джерело: Зеленський у вечірньому відеозверненні

Пряма мова: "Є рішення Міжнародного олімпійського комітету, який зупинив членство Олімпійського комітету Росії. Кожен у світі має поважати територіальну цілісність націй і Статут ООН. І якщо хтось там у Росії думає, ніби може ще й спорт та олімпійський рух зробити своєю зброєю, то це точно не вийде".

Реклама:

Деталі: При цьому він подякував всім, хто захищає олімпійські принципи.

Що було раніше: У четвер, 12 жовтня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відсторонив Олімпійський комітет Росії через включення до їхнього складу так званих "спортивних організацій", які знаходяться на окупованому Донбасі, Луганщині, Херсонщини та Запоріжжі.

Теми: ЗеленськийспортвійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Кулеба: З інфополя зникли "мирні" ініціативи з неприйнятними пропозиціями

доповнено, відеоНатовп прорвався в аеропорт Махачкали через рейс із Тель-Авіва

США заявили про "підвищений ризик" поширення конфлікту на Близькому Сході

Прикордонники збили російський літак біля Авдіївки

Транзит російського газу Україною припиниться після 2024 року

Президент Ірану: Ізраїль перейшов червоні лінії

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Завдання – перевести поставки ЗСУ в цифру, щоб відповідали реальності
Зеленський збирав Ставку щодо трьох ключових питань
У США відзначили фокус української влади на боротьбі з корупцією і закликали продовжувати
Останні новини
23:21
В Іспанії тисячі людей вийшли на протести проти амністії для сепаратистів
22:58
Кулеба: З інфополя зникли "мирні" ініціативи з неприйнятними пропозиціями
22:16
У Литві професійним військовим планують заборонити виїздити до недружніх країн
21:56
В Ізраїлі прокоментували події в Махачкалі
21:41
оновлюєтьсяРосіяни атакують Україну ударними безпілотниками
21:28
Зеленський про Махачкалу: Російський антисемітизм і ненависть до інших націй системні
21:04
доповнено, відеоНатовп прорвався в аеропорт Махачкали через рейс із Тель-Авіва
20:35
Зеленський: Листопад і грудень мають стати вагомими для України
20:12
Прем’єр Фінляндії допускає, що переговори Україна-ЄС щодо членства почнуться у грудні
19:41
У пансіонаті на Львівщині кажуть, що охорона не пускала Тищенка на територію
Усі новини...
Реклама: