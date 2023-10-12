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Зеленский прокомментировал решение МОК: России не удастся сделать спорт своим оружием

Станислав ПогориловЧетверг, 12 октября 2023, 20:37
Зеленский прокомментировал решение МОК: России не удастся сделать спорт своим оружием
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский, комментируя решение МОК отстранить Олимпийский комитет России из-за включения в их состав "спортивных организаций" с оккупированных территорий, заявил, что России не удастся превратить спорт в свое оружие.

Источник: Зеленский в вечернем видеообращении

Прямая речь: "Есть решение Международного олимпийского комитета, который остановил членство Олимпийского комитета России. Каждый в мире должен уважать территориальную целостность наций и Устав ООН. И если кто-то там в России думает, что может еще и спорт и олимпийское движение сделать своим оружием, то это точно не получится".

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Детали: При этом он поблагодарил всех, кто защищает олимпийские принципы.

Что предшествовало: В четверг, 12 октября Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России из-за включения в их состав так называемых "спортивных организаций", которые находятся на оккупированном Донбассе, Луганщине, Херсонщине и Запорожье.

Темы: ЗеленскийспортвойнаРосcия
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