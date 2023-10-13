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Байден оприлюднить план фінансування для України та Ізраїлю наступного тижня – Reuters

"Українська правда"П'ятниця, 13 жовтня 2023, 00:49
Байден оприлюднить план фінансування для України та Ізраїлю наступного тижня – Reuters
Джо Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден опублікує свій запит на додаткове фінансування наступного тижня.

Джерело: прес-секретар Білого дому Карін Жан-П’єр, Reuters

Деталі: Особа, знайома з цим питанням, повідомила, що адміністрація Байдена планує просити у Конгресу додаткові гроші на військову допомогу Ізраїлю після суботньої атаки бойовиків ХАМАС і Україні, яка 20 місяців бореться з вторгненням Росії.

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Деякі республіканці заявили, що будуть протидіяти спробам пов’язати допомогу Ізраїлю з допомогою Україні. 

Передісторія: 

  • 11 жовтня представники адміністрації президента США Джо Байдена у приватному порядку повідомили членам Конгресу, що Білий дім готує запит на додаткове фінансування з коштами для Ізраїлю, України, Тайваню і зміцнення захисту кордону США.
  • Раніше вже повідомлялось, що Білий дім розглядає можливість об'єднати в один запит до Конгресу прохання про військову допомогу для України та Ізраїлю, сподіваючись, що це збільшить шанси на схвалення підтримки Києва.
  • Але деякі республіканці в Палаті представників США висловились проти такої ідеї.
  • Як повідомлялось, глава Пентагону Ллойд Остін на зустрічі з Володимиром Зеленським у Брюсселі в середу запевнив його у тому, що США продовжать безперервно давати Україні озброєння.

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Теми: БайденСШАІзраїльвійна
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