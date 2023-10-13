Байден обнародует план финансирования для Украины и Израиля на следующей неделе – Reuters

Президент США Джо Байден опубликует свой запрос на дополнительное финансирование на следующей неделе.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, Reuters

Детали: Лицо, знакомое с этим вопросом, сообщило, что администрация Байдена планирует просить у Конгресса дополнительные деньги на военную помощь Израилю после субботней атаки боевиков ХАМАС и Украине, которая 20 месяцев борется с вторжением России.

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Некоторые республиканцы заявили, что будут противодействовать попыткам связать помощь Израилю с помощью Украине.

Предыстория:

11 октября Представители администрации президента США Джо Байдена в частном порядке сообщили членам Конгресса, что Белый дом готовит запрос на дополнительное финансирование для Израиля, Украины, Тайваня и укрепления защиты границы США.

Уверенность в этой поддержке пошатнулась из-за исключения финансирования Украины из временного финансирования американского федерального правительства, а также блокирования процесса принятия решений в Конгрессе после отставки спикера Палаты представителей.

Глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с Владимиром Зеленским в Брюсселе в среду заверил его в том, что США продолжат непрерывно предоставлять Украине необходимое вооружение.