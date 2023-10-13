Глава Пентагону відвідає Ізраїль
Міністр оборони США Ллойд Остін вирушить до Ізраїлю в п'ятницю.
Джерело: Politico з посиланням на високопоставленого чиновника міністерства оборони
Деталі: Остін прибуде до Ізраїлю з Брюсселя, де він зустрічався з колегами та обговорював допомогу Україні.
Він зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом та іншими офіційними особами.
Візит Остіна відбудеться після поїздки державного секретаря Ентоні Блінкена до Ізраїлю в четвер. Він також зустрівся з Нетаньяху та ізраїльськими офіційними особами.
Крім того, офіційні особи Міністерства оборони США працюють над запитами Ізраїлю щодо передачі високоточних бомб малого діаметру та боєприпасів, які перетворюють некеровані бомби на високоточні.
Передісторія:
- Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон не ставить жодних умов щодо застосування військової допомоги, яку він надає Ізраїлю, хоч сподівається на належне її використання.
- 10 жовтня Сполучені Штати повідомили, що не мають наміру вводити війська в Ізраїль, який зазнав нападу з боку терористів ХАМАС.
- У неділю президент США Джо Байден розпорядився надати додаткову підтримку Ізраїлю, який напередодні зазнав масштабного нападу палестинського терористичного угруповання ХАМАС.
- Пентагон оголосив про переміщення військових кораблів США, включаючи авіаносець та додаткові літаки, ближче до східного Середземномор'я після нападу ХАМАС.