Глава Пентагону відвідає Ізраїль 

Міністр оборони США Ллойд Остін вирушить до Ізраїлю в п'ятницю.

Джерело: Politico з посиланням на високопоставленого чиновника міністерства оборони

Деталі: Остін прибуде до Ізраїлю з Брюсселя, де він зустрічався з колегами та обговорював допомогу Україні.

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Він зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом та іншими офіційними особами.

Візит Остіна відбудеться після поїздки державного секретаря Ентоні Блінкена до Ізраїлю в четвер. Він також зустрівся з Нетаньяху та ізраїльськими офіційними особами.

Крім того, офіційні особи Міністерства оборони США працюють над запитами Ізраїлю щодо передачі високоточних бомб малого діаметру та боєприпасів, які перетворюють некеровані бомби на високоточні.

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