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Глава Пентагона посетит Израиль 

"Украинская правда"Пятница, 13 октября 2023, 01:19
Глава Пентагона посетит Израиль 
Ллойд Остин, фото POLITICO

Министр обороны США Ллойд Остин отправится в Израиль в пятницу.

Источник: Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника министерства обороны

Детали: Остин прибудет в Израиль из Брюсселя, где он встречался с коллегами и обсуждал помощь Украине.

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Он встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Израиля Йоавом Галлантом и другими официальными лицами.

Визит Остина состоится после поездки государственного секретаря Энтони Блинкена в Израиль в четверг. Он также встретился с Нетаньяху и израильскими официальными лицами.

Кроме того, официальные лица Министерства обороны США работают над запросами Израиля о передаче высокоточных бомб малого диаметра и боеприпасов, которые превращают неуправляемые бомбы в высокоточные.

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Темы: ИзраильСША
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