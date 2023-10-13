Глава Пентагона посетит Израиль
Министр обороны США Ллойд Остин отправится в Израиль в пятницу.
Источник: Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника министерства обороны
Детали: Остин прибудет в Израиль из Брюсселя, где он встречался с коллегами и обсуждал помощь Украине.
Он встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Израиля Йоавом Галлантом и другими официальными лицами.
Визит Остина состоится после поездки государственного секретаря Энтони Блинкена в Израиль в четверг. Он также встретился с Нетаньяху и израильскими официальными лицами.
Кроме того, официальные лица Министерства обороны США работают над запросами Израиля о передаче высокоточных бомб малого диаметра и боеприпасов, которые превращают неуправляемые бомбы в высокоточные.
Предыстория:
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не ставит никаких условий по применению военной помощи, которую он предоставляет Израилю, хотя надеется на надлежащее ее использование.
- 10 октября Соединенные Штаты сообщили, что не намерены вводить войска в Израиль, который подвергся нападению со стороны террористов ХАМАС.
- В воскресенье президент США Джо Байден распорядился оказать дополнительную поддержку Израилю, который накануне подвергся масштабному нападению палестинской террористической группировки ХАМАС.
- Пентагон объявил о перемещении военных кораблей США, включая авианосец и дополнительные самолеты, ближе к восточному Средиземноморью после нападения ХАМАС.