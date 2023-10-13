Глава Пентагона посетит Израиль 

Министр обороны США Ллойд Остин отправится в Израиль в пятницу.

Источник: Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника министерства обороны

Детали: Остин прибудет в Израиль из Брюсселя, где он встречался с коллегами и обсуждал помощь Украине.

Реклама:

Он встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Израиля Йоавом Галлантом и другими официальными лицами.

Визит Остина состоится после поездки государственного секретаря Энтони Блинкена в Израиль в четверг. Он также встретился с Нетаньяху и израильскими официальными лицами.

Кроме того, официальные лица Министерства обороны США работают над запросами Израиля о передаче высокоточных бомб малого диаметра и боеприпасов, которые превращают неуправляемые бомбы в высокоточные.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: