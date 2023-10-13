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Human Rights Watch звинуватила Ізраїль у використанні білого фосфору

"Українська правда"П'ятниця, 13 жовтня 2023, 03:33
Human Rights Watch звинуватила Ізраїль у використанні білого фосфору
Cнаряди з білим фосфором, випущені з артилерії над міським портом Гази 11 жовтня, Getty Images

Організація Human Rights Watch звинуватила Ізраїль у використанні білого фосфору під час військових операцій у Секторі Гази та Лівані.

Джерело: Human Rights Watch

Деталі: Human Rights Watch перевірила відеозаписи, зняті в Лівані та Секторі Гази 10 та 11 жовтня відповідно, на яких показано численні повітряні вибухи білого фосфору з артилерії над портом міста Гази та двома сільськими місцевостями вздовж ізраїльсько-ліванського кордону, і опитала двох людей, які описали атаку в Газі.

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В організації зазначили, що білий фосфор може завдати серйозних опіків людям і підпалити споруди, поля та інші цивільні об’єкти. А також спричиняє страждання поранених людей впродовж всього життя.

На думку HRW, використання білого фосфору в Секторі Гази, одному з найбільш густонаселених районів у світі, збільшує ризик для цивільних осіб і порушує заборону міжнародного гуманітарного права піддавати цивільних осіб непотрібному ризику. 

Організація опитала по телефону двох людей із району Аль-Міна в місті Газа, які розповіли, що бачили удари з використанням білого фосфору. Один у цей момент був на вулиці, а інший – у сусідній офісній будівлі. Обидва описали авіаудари, вибухи в небі та білі лінії, що йшли до землі. 

ВІДЕО ДНЯ

Ізраїльська влада не коментувала інформацію про використання білого фосфору під час боїв.

Передісторія: 

  • Організація Human Rights Watch в Ізраїлі та Палестині розкритикувала заклик міністра оборони Ізраїлю до "повної облоги" сектора Гази як форму "колективного покарання" та "воєнний злочин".

Теми: ІзраїльСектор ГазиЛіван
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