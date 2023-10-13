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Human Rights Watch обвинила Израиль в использовании белого фосфора

"Украинская правда"Пятница, 13 октября 2023, 03:33
Human Rights Watch обвинила Израиль в использовании белого фосфора
Cнаряды с белым фосфором, выпущенные из артиллерии над городским портом Газы 11 октября, Getty Images

Организация Human Rights Watch обвинила Израиль в использовании белого фосфора во время военных операций в Секторе Газа и Ливане.

Источник: Human Rights Watch

Детали: По информации экспертов, это наносит гражданским лицам риск серьезных ожогов и страдания в течение всей жизни.

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Human Rights Watch проверила видеозаписи, снятые в Ливане и Секторе Газа 10 и 11 октября соответственно, на которых показаны многочисленные воздушные взрывы белого фосфора из артиллерии над портом города Газа и двумя сельскими местностями вдоль израильско-ливанской границы, и опросила двух людей, которые описали атаку в Газе.

В организации отметили, что белый фосфор может нанести серьезные ожоги людям и поджечь сооружения, поля и другие гражданские объекты. 

По мнению HRW, использование белого фосфора в Секторе Газа, одном из самых густонаселенных районов в мире, увеличивает риск для гражданских лиц и нарушает запрет международного гуманитарного права подвергать гражданских лиц ненужному риску.

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Организация опросила по телефону двух людей из района Аль-Мина в городе Газа, которые рассказали, что видели удары с использованием белого фосфора. Один в этот момент был на улице, а другой - в соседнем офисном здании. Оба описали авиаудары, взрывы в небе и белые линии, которые шли к земле. 

Израильские власти не комментировали информацию об использовании белого фосфора во время боев.\

Предыстория:

  • Организация Human Rights Watch в Израиле и Палестине подвергла критике призыв министра обороны Израиля к "полной осаде" сектора Газы как форму "коллективного наказания" и "военное преступление".

Темы: ИзраильСектор ГазаЛиван
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