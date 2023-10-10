Це воєнний злочин – Human Rights Watch розкритикувала облогу сектора Гази

Організація Human Rights Watch в Ізраїлі та Палестині розкритикувала заклик міністра оборони Ізраїлю до "повної облоги" сектора Гази як форму "колективного покарання" та "воєнний злочин".

Джерело: CNN, Human Rights Watch

Деталі: директор Human Rights Watch в Ізраїлі та Палестині Омар Шакір назвав коментарі міністра оборони Йоава Галланта "огидними" та звинуватив Ізраїль у використанні голодування як "зброї війни".

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Шакір наголосив на ризиках для 2,2 мільйона палестинців, які живуть в умовах тривалого блокування Ізраїлем сектора Гази, і закликав Міжнародний кримінальний суд втрутитися.

У заяві, опублікованій на сайті Human Rights Watch , Шакір також засудив напади ХАМАС на ізраїльські громади, заявивши, що "умисне націлювання на цивільних осіб, невибіркові атаки та взяття цивільних осіб у заручники" також "вважаються воєнним злочином згідно з міжнародним гуманітарним правом".

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