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Це воєнний злочин – Human Rights Watch розкритикувала облогу сектора Гази

"Українська правда"Вівторок, 10 жовтня 2023, 05:14
Це воєнний злочин – Human Rights Watch розкритикувала облогу сектора Гази
Сектор Гази, скриншот Google maps

Організація Human Rights Watch в Ізраїлі та Палестині розкритикувала заклик міністра оборони Ізраїлю до "повної облоги" сектора Гази як форму "колективного покарання" та "воєнний злочин".

Джерело: CNN, Human Rights Watch

Деталі: директор Human Rights Watch в Ізраїлі та Палестині Омар Шакір назвав коментарі міністра оборони Йоава Галланта "огидними" та звинуватив Ізраїль у використанні голодування як "зброї війни".

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Шакір наголосив на ризиках для 2,2 мільйона палестинців, які живуть в умовах тривалого блокування Ізраїлем сектора Гази, і закликав Міжнародний кримінальний суд втрутитися.   

У заяві, опублікованій на сайті Human Rights Watch , Шакір також засудив напади ХАМАС на ізраїльські громади, заявивши, що "умисне націлювання на цивільних осіб, невибіркові атаки та взяття цивільних осіб у заручники" також "вважаються воєнним злочином згідно з міжнародним гуманітарним правом". 

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У понеділок міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що віддав наказ про повну блокаду сектора Гази, військові блокуватимуть навіть доступ до продовольства.
  • Перед цим офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі, заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма населеними пунктами на кордоні з Газою.
  • Раніше в ХАМАС заявили, що терористичне угруповання утримує понад 100 ізраїльських заручників.

Теми: ІзраїльСектор Гази
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