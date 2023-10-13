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Справа про хабар Князєву: адвокату-посереднику присудили умовний термін і донат ЗСУ

Валентина РоманенкоП'ятниця, 13 жовтня 2023, 09:35
Справа про хабар Князєву: адвокату-посереднику присудили умовний термін і донат ЗСУ
ОЛЕГ ГОРЕЦЬКИЙ. ФОТО GORETSKYY.UA

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду між прокурором та адвокатом Олегом Горецьким, якого разом з ексголовою Верховного суду Князєвим викрили на одержанні 2,7 млн доларів США.

Джерело: пресслужба САП

Деталі: Зазначається, що 12 жовтня колегія суддів ВАКС затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та адвокатом, якого разом з ексголовою Верховного суду САП та НАБУ викрили на одержанні 2,7 млн доларів США неправомірної вигоди.

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Згідно з угодою суд визнав Горецького винуватим у пособництві в пропозиції службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, надати їй та третій особі неправомірну вигоду та наданні такої вигоди за вчинення службовою особою, в інтересах того, хто пропонує та надає таку вигоду, та в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України та у шахрайстві за ч. 4 ст. 190 КК України.

За вироком суду адвокату призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна. Водночас суд звільнив Горецького від відбування призначеного покарання із іспитовим строком 3 роки.

За умовами угоди фігурант зобов’язаний співпрацювати зі стороною обвинувачення та надавати викривальні покази, а також перерахувати 21 млн грн на спеціальний рахунок у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Міністерства цифрової трансформації - "Армія дронів".

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Вилучені в ході розслідування грошові кошти у сумі близько 29 млн грн також будуть перераховані на підтримку Збройних сил України. Крім того, у порядку спеціальної конфіскації стягується 350 тис. доларів США.

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Теми: Князєв ВсеволодхабарАнтикорупційний суд
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