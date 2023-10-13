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Дело о взятке Князеву: адвокату-посреднику присудили условный срок и донат ВСУ

Валентина РоманенкоПятница, 13 октября 2023, 09:35
Дело о взятке Князеву: адвокату-посреднику присудили условный срок и донат ВСУ
ОЛЕГ ГОРЕЦКИЙ. ФОТО GORETSKYY.UA

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение между прокурором и адвокатом Олегом Горецким, которого вместе с экс-главой Верховного суда Князевым разоблачили на получении 2,7 млн долларов США.

Источник: пресс-служба САП

Детали: Отмечается, что 12 октября коллегия судей ВАКС утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и адвокатом, которого вместе с экс-главой Верховного суда САП и НАБУ разоблачили на получении 2,7 млн долларов США неправомерной выгоды.

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Согласно договору суд признал Горецкого виновным в пособничестве в предложении должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, предоставить ему и третьему лицу неправомерную выгоду и предоставлении такой выгоды за совершение должностным лицом, в интересах того, кто предлагает и предоставляет такую выгоду, и в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти и служебного положения, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины и в мошенничестве по ч. 4 ст. 190 УК Украины.

По приговору суда адвокату назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества. В то же время суд освободил Горецкого от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком 3 года.

По условиям соглашения фигурант обязан сотрудничать со стороной обвинения и предоставлять обличительные показания, а также перечислить 21 млн грн на специальный счет в Фонд United 24 на совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации - "Армия дронов".

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Изъятые в ходе расследования денежные средства в сумме около 29 млн грн также будут перечислены на поддержку Вооруженных сил Украины. Кроме того, в порядке специальной конфискации взимается 350 тыс. долларов США.

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Темы: Князев ВсеволодвзяткаАнтикоррупционный суд
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