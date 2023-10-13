Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Залужний вперше поговорив з генералом США Брауном: поінформував про активізацію дій противника

Ірина БалачукП'ятниця, 13 жовтня 2023, 10:50
Залужний вперше поговорив з генералом США Брауном: поінформував про активізацію дій противника
Залужний і Браун. Ілюстрація з Telegram головнокомандувача ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що провів першу телефонну розмову з новим головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.

Джерело: Залужний у Telegram

Пряма мова головнокомандувача ЗСУ: "Детально ознайомив колегу із поточним станом справ, оперативною обстановкою на фронті, нашими кроками в обороні та наступі. Поінформував про активізацію дій противника на певних напрямках та його імовірні плани".

Реклама:

Деталі: Сторони обговорили нагальні потреби ЗСУ − зокрема, засоби протиповітряної оборони, артилерійські системи та снаряди, − а також питання підготовки українських військових та відновлення підрозділів.

"Подякував за черговий пакет військової допомоги, про який США оголосили напередодні. Генерал Браун висловив запевнення у підтримці України та плідній співпраці у боротьбі з російською агресією", − підсумував Залужний.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ЗалужнийСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Росіяни перейшли від оборони до активних дій під Бахмутом – Сирський

Мати німкені, яку викрав ХАМАС, повідомила про смерть доньки

Путін скликає велику нараду через антисемітські погроми в Махачкалі

Мінцифри хоче запустити "смарт-мобілізацію"

доповнено, відео, фотоТанки Ізраїлю перерізали ключову дорогу Сектору Гази – ЗМІ

інфографікаУкраїнці переконані, що вибори наразі не на часі − КМІС

Усі новини...
Залужний
Залужний та Міллі: ЗМІ розповіли історію "дружніх та напружених" стосунків генералів
Дана Ярова: Резніков не дивився всередину міністерства. І те ж саме я зараз спостерігаю за Умєровим
Залужний попросив у глави Штабу оборони Британії посилити українську ППО
Останні новини
14:53
Фонд гарантування вкладів 15 листопада виставить на аукціон один із найдорожчих лотів
14:52
Китай пригрозив, що буде немилосердним до спроб відокремити Тайвань 
14:42
Росіяни продовжують мати вплив на гемблінг в Україні: влада звертається до досвіду Лас-Вегасу - ЗМІ
14:24
Окупанти змінили командувача на Херсонському напрямку — РосЗМІ
14:08
З Франції хочуть видворити 39 громадян РФ через радикалізацію
14:03
фотоУдар по заводу на Одещині: зросла кількість поранених, з’явились фото наслідків
13:49
Єврокомісія про погроми в Дагестані: Ми найрішучіше засуджуємо будь-який антисемітизм
13:33
Мінвідновлення закликає девелоперів долучитися до програми "єВідновлення"
13:33
Росіяни перейшли від оборони до активних дій під Бахмутом – Сирський
13:30
Ворог вдарив балістикою по передмістю Запоріжжя: зруйнували об'єкт соцінфраструктури
Усі новини...
Реклама: