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Залужний вперше поговорив з генералом США Брауном: поінформував про активізацію дій противника

Ірина БалачукП'ятниця, 13 жовтня 2023, 10:50
Залужний вперше поговорив з генералом США Брауном: поінформував про активізацію дій противника
Залужний і Браун. Ілюстрація з Telegram головнокомандувача ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що провів першу телефонну розмову з новим головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.

Джерело: Залужний у Telegram

Пряма мова головнокомандувача ЗСУ: "Детально ознайомив колегу із поточним станом справ, оперативною обстановкою на фронті, нашими кроками в обороні та наступі. Поінформував про активізацію дій противника на певних напрямках та його імовірні плани".

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Деталі: Сторони обговорили нагальні потреби ЗСУ − зокрема, засоби протиповітряної оборони, артилерійські системи та снаряди, − а також питання підготовки українських військових та відновлення підрозділів.

"Подякував за черговий пакет військової допомоги, про який США оголосили напередодні. Генерал Браун висловив запевнення у підтримці України та плідній співпраці у боротьбі з російською агресією", − підсумував Залужний.

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Теми: ЗалужнийСША
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