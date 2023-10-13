Залужний вперше поговорив з генералом США Брауном: поінформував про активізацію дій противника
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що провів першу телефонну розмову з новим головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.
Джерело: Залужний у Telegram
Пряма мова головнокомандувача ЗСУ: "Детально ознайомив колегу із поточним станом справ, оперативною обстановкою на фронті, нашими кроками в обороні та наступі. Поінформував про активізацію дій противника на певних напрямках та його імовірні плани".
Деталі: Сторони обговорили нагальні потреби ЗСУ − зокрема, засоби протиповітряної оборони, артилерійські системи та снаряди, − а також питання підготовки українських військових та відновлення підрозділів.
"Подякував за черговий пакет військової допомоги, про який США оголосили напередодні. Генерал Браун висловив запевнення у підтримці України та плідній співпраці у боротьбі з російською агресією", − підсумував Залужний.
Передісторія:
- 20 вересня американський Сенат більшістю голосів затвердив генерала ВПС США Чарльза Брауна на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів.
- Термін повноважень попереднього керівника Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі закінчився 1 жовтня.