Залужный впервые поговорил с генералом США Брауном: проинформировал об активизации действий противника
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что провел первый телефонный разговор с новым главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.
Источник: Залужный в Telegram
Прямая речь главнокомандующего ВСУ: "Подробно ознакомил коллегу с текущим положением дел, оперативной обстановкой на фронте, нашими шагами в обороне и наступлении. Проинформировал об активизации действий противника на определенных направлениях и его вероятных планах".
Детали: Стороны обсудили насущные потребности ВСУ − в частности, средства противовоздушной обороны, артиллерийские системы и снаряды, − а также вопросы подготовки украинских военных и восстановления подразделений.
"Поблагодарил за очередной пакет военной помощи, о котором США объявили накануне. Генерал Браун выразил заверения в поддержке Украины и плодотворном сотрудничестве в борьбе с российской агрессией", − подытожил Залужный.
Предыстория:
- 20 сентября американский Сенат большинством голосов утвердил генерала ВВС США Чарльза Брауна на должность главы Объединенного комитета начальников штабов.
- Срок полномочий предыдущего руководителя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли истек 1 октября.