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Залужный впервые поговорил с генералом США Брауном: проинформировал об активизации действий противника

Ирина БалачукПятница, 13 октября 2023, 10:50
Залужный впервые поговорил с генералом США Брауном: проинформировал об активизации действий противника
Залужный и Браун. Иллюстрация из Telegram главнокомандующего ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что провел первый телефонный разговор с новым главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном.

Источник: Залужный в Telegram

Прямая речь главнокомандующего ВСУ: "Подробно ознакомил коллегу с текущим положением дел, оперативной обстановкой на фронте, нашими шагами в обороне и наступлении. Проинформировал об активизации действий противника на определенных направлениях и его вероятных планах".

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Детали: Стороны обсудили насущные потребности ВСУ − в частности, средства противовоздушной обороны, артиллерийские системы и снаряды, − а также вопросы подготовки украинских военных и восстановления подразделений.

"Поблагодарил за очередной пакет военной помощи, о котором США объявили накануне. Генерал Браун выразил заверения в поддержке Украины и плодотворном сотрудничестве в борьбе с российской агрессией", − подытожил Залужный.

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Темы: ЗалужныйСША
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