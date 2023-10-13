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У полоні бойовиків ХАМАС можуть бути українці – посол

Валентина РоманенкоП'ятниця, 13 жовтня 2023, 11:36
У полоні бойовиків ХАМАС можуть бути українці – посол
Євген Корнійчук. фото з Facebook посольства

За попередньою інформацією від ізраїльської сторони, яку поки не вдалося підтвердити, в полоні бойовиків ХАМАС можуть перебувати громадяни України.

Джерело: посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону "Суспільне. Спротив"

Пряма мова: "Варто розуміти, що ми не знаємо місцезнаходження певної кількості людей, і не виключається, що частина з них може бути в полоні. Про це нам повідомляли ізраїльські служби, це ще не доведена інформація. Прошу не робити фурор, але, скоріше за все, це відповідає дійсності".

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Деталі: Корнійчук додав, що під час розшуку громадян України українські дипломати тісно співпрацюють з ізраїльською поліцією.

Він також розповів, що з сімох загиблих українців тільки одна громадянка мала лише український паспорт.

Пряма мова: "На постійній основі шукаємо людей — і по ДНК, і по відбитках пальців. Поліція нам допомагає знаходити нових людей. Не думаю, що вже суттєво зміниться кількість (загиблих — ред)…

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Решта шість проживали в Ізраїлі постійно і мали також ізраїльський паспорт. Це ні в якому разі не принижує їх права як громадян України, просто для вашого розуміння, що одна подорожуюча, на жаль, загинула. Решта — це місцеві мешканці".

Що передувало: Стало відомо, що кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до семи людей. За словами речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка, консули встановили їхні особисті дані, підтримують зв'язок із родичами та вживають заходів задля репатріації тіл.

Теми: ІзраїльвійнаУкраїнаМЗС
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