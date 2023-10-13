Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В плену боевиков ХАМАС могут быть украинцы – посол

Валентина РоманенкоПятница, 13 октября 2023, 11:36
В плену боевиков ХАМАС могут быть украинцы – посол
Евгений Корнийчук. фото с Facebook посольства

По предварительной информации от израильской стороны, которую пока не удалось подтвердить, в плену боевиков ХАМАС могут находиться граждане Украины.

Источник: посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона "Суспільне. Спротив"

Прямая речь: "Стоит понимать, что мы не знаем местонахождение определенного количества людей, и не исключается, что часть из них может быть в плену. Об этом нам сообщали израильские службы, это еще не доказанная информация. Прошу не делать фурор, но, скорее всего, это соответствует действительности".

Реклама:

Детали: Корнийчук добавил, что во время розыска граждан Украины украинские дипломаты тесно сотрудничают с израильской полицией.

Он также рассказал, что из семерых погибших украинцев только одна гражданка имела только украинский паспорт.

Прямая речь: "На постоянной основе ищем людей - и по ДНК, и по отпечаткам пальцев. Полиция нам помогает находить новых людей. Не думаю, что уже существенно изменится количество (погибших - ред)...

ВИДЕО ДНЯ

Остальные шесть проживали в Израиле постоянно и имели также израильский паспорт. Это ни в коем случае не унижает их права как граждан Украины, просто для вашего понимания, что одна путешественница, к сожалению, погибла. Остальные - это местные жители".

Что предшествовало: Стало известно, что количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи человек. По словам представителя Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, консулы установили их личные данные, поддерживают связь с родственниками и принимают меры для репатриации тел.

Темы: ИзраильвойнаУкраинаМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне перешли от обороны к активным действиям под Бахмутом – Сырский

Мать немки, которую похитил ХАМАС, сообщила о смерти дочери

Путин созывает большое совещание из-за антисемитских погромов в Махачкале

Минцифры хочет запустить "смарт-мобилизацию"

дополнено, видео, фотоТанки Израиля перерезали ключевую дорогу Сектора Газы – СМИ

инфографикаУкраинцы убеждены, что сейчас не время для выборов − КМИС

Все новости...
Израиль
Глава Пентагона уже в Израиле: будет говорить об ответе ХАМАСу
ЦАХАЛ призвал жителей Газы эвакуироваться на юг: армия продолжит удары по ХАМАС
Президент Хорватии: Израиль потерял мои соболезнования из-за убийств гражданских
Последние новости
15:18
В России снова говорят о переговорах по Украине
15:14
Компании рынка недвижимости основали Украинскую ассоциацию девелоперов
15:09
фотоРоссияне днем обстреляли маршрутку в Херсоне, семеро раненых — ОВА
15:07
видеоНа границе остановили махинатора, который хотел вывезти уклонистов в непризнанную ПМР
15:03
Лидер Женского Ветеранского Движения в эфире CNN объяснила, почему важна военная помощь
15:01
видеоТрамп снова напутал: заявил, что у Венгрии общая граница с Россией
14:53
Фонд гарантирования вкладов 15 ноября выставит на аукцион один из самых дорогих лотов
14:52
Китай пригрозил, что будет немилосердным к попыткам отделить Тайвань 
14:42
Россияне продолжают оказывать влияние на гемблинг в Украине: власти обращаются к опыту Лас-Вегаса - СМИ
14:24
Оккупанты сменили командующего на Херсонском направлении — РосСМИ
Все новости...
Реклама: