Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В плену боевиков ХАМАС могут быть украинцы – посол

Валентина РоманенкоПятница, 13 октября 2023, 11:36
В плену боевиков ХАМАС могут быть украинцы – посол
Евгений Корнийчук. фото с Facebook посольства

По предварительной информации от израильской стороны, которую пока не удалось подтвердить, в плену боевиков ХАМАС могут находиться граждане Украины.

Источник: посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона "Суспільне. Спротив"

Прямая речь: "Стоит понимать, что мы не знаем местонахождение определенного количества людей, и не исключается, что часть из них может быть в плену. Об этом нам сообщали израильские службы, это еще не доказанная информация. Прошу не делать фурор, но, скорее всего, это соответствует действительности".

Реклама:

Детали: Корнийчук добавил, что во время розыска граждан Украины украинские дипломаты тесно сотрудничают с израильской полицией.

Он также рассказал, что из семерых погибших украинцев только одна гражданка имела только украинский паспорт.

Прямая речь: "На постоянной основе ищем людей - и по ДНК, и по отпечаткам пальцев. Полиция нам помогает находить новых людей. Не думаю, что уже существенно изменится количество (погибших - ред)...

ВИДЕО ДНЯ

Остальные шесть проживали в Израиле постоянно и имели также израильский паспорт. Это ни в коем случае не унижает их права как граждан Украины, просто для вашего понимания, что одна путешественница, к сожалению, погибла. Остальные - это местные жители".

Что предшествовало: Стало известно, что количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи человек. По словам представителя Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, консулы установили их личные данные, поддерживают связь с родственниками и принимают меры для репатриации тел.

Темы: ИзраильвойнаУкраинаМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

Все новости...
Израиль
Глава Пентагона уже в Израиле: будет говорить об ответе ХАМАСу
ЦАХАЛ призвал жителей Газы эвакуироваться на юг: армия продолжит удары по ХАМАС
Президент Хорватии: Израиль потерял мои соболезнования из-за убийств гражданских
Последние новости
13:51
В энергосистеме нет дефицита, резервов мощностей достаточно
13:38
обновлено от 12:22Силы ПВО сбили ракету возле Днепра
13:28
В Киеве водоканал сбрасывал химикаты в реку – экоинспекция
13:11
В Чехии после стрельбы в университете открыли 90 дел из-за одобряющих комментариев онлайн
12:52
фотоВо дворе поврежденной от обстрела РФ многоэтажки в Одессе включили гирлянду на елке
12:50
Атака 29 декабря - самая большая по количеству жертв среди гражданских в Киеве. В городе объявят день траура
12:44
Цены на нефть упали на 10% в 2023 году
12:34
Художница Морозюк собралась замуж за сына фигуранта коррупционного скандала
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
Все новости...
Реклама: