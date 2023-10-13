В плену боевиков ХАМАС могут быть украинцы – посол

По предварительной информации от израильской стороны, которую пока не удалось подтвердить, в плену боевиков ХАМАС могут находиться граждане Украины.

Источник: посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона "Суспільне. Спротив"

Прямая речь: "Стоит понимать, что мы не знаем местонахождение определенного количества людей, и не исключается, что часть из них может быть в плену. Об этом нам сообщали израильские службы, это еще не доказанная информация. Прошу не делать фурор, но, скорее всего, это соответствует действительности".

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Детали: Корнийчук добавил, что во время розыска граждан Украины украинские дипломаты тесно сотрудничают с израильской полицией.

Он также рассказал, что из семерых погибших украинцев только одна гражданка имела только украинский паспорт.

Прямая речь: "На постоянной основе ищем людей - и по ДНК, и по отпечаткам пальцев. Полиция нам помогает находить новых людей. Не думаю, что уже существенно изменится количество (погибших - ред)...

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Остальные шесть проживали в Израиле постоянно и имели также израильский паспорт. Это ни в коем случае не унижает их права как граждан Украины, просто для вашего понимания, что одна путешественница, к сожалению, погибла. Остальные - это местные жители".

Что предшествовало: Стало известно, что количество погибших украинцев в Израиле возросло до семи человек. По словам представителя Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко, консулы установили их личные данные, поддерживают связь с родственниками и принимают меры для репатриации тел.