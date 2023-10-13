У Покровську з-під завалів врятували 3 людей
П'ятниця, 13 жовтня 2023, 12:17
Рятувальники дістали з-під завалів трьох людей після російського удару по місту Покровськ Донецької області вранці 13 жовтня.
Джерело: ДСНС у Telegram
Дослівно ДСНС: "У Покровську завершено аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу. З-під завалів двох частково зруйнованих адмінбудівель врятовано 3 людей".
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Деталі: Повідомляється, що до робіт від ДСНС залучали 23 рятувальників та 5 одиниць техніки.
Передісторія:
- Росіяни вранці 13 жовтня обстріляли м. Покровськ, у результаті чого 1 людина загинула і ще 13 дістали поранення.
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