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У Покровську з-під завалів врятували 3 людей

Ірина БалачукП'ятниця, 13 жовтня 2023, 12:17
У Покровську з-під завалів врятували 3 людей
Зруйнований росіянами будинок у Покровську. Фото ДСНС

Рятувальники дістали з-під завалів трьох людей після російського удару по місту Покровськ Донецької області вранці 13 жовтня.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно ДСНС: "У Покровську завершено аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу. З-під завалів двох частково зруйнованих адмінбудівель врятовано 3 людей". 

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фото ДСНС 

Деталі: Повідомляється, що до робіт від ДСНС залучали 23 рятувальників та 5 одиниць техніки. 

 
фото дснс 

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Теми: Донецька областьвійна
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