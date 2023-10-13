В Покровске из-под завалов спасли 3 человека
Пятница, 13 октября 2023, 12:17
Спасатели достали из-под завалов трех человек после российского удара по городу Покровск Донецкой области утром 13 октября.
Источник: ГСЧС в Telegram
Дословно ГСЧС: "В Покровске завершены аварийно-спасательные работы на месте обстрела. Из-под завалов двух частично разрушенных админзданий спасены 3 человека".
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Детали: Сообщается, что к работам от ГСЧС привлекали 23 спасателей и 5 единиц техники.
Предыстория:
- Россияне утром 13 октября обстреляли г. Покровск, в результате чего 1 человек погиб и еще 13 получили ранения.
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