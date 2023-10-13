Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Покровске из-под завалов спасли 3 человека

Ирина БалачукПятница, 13 октября 2023, 12:17
В Покровске из-под завалов спасли 3 человека
Разрушенный россиянами дом в Покровске. Фото ГСЧС

Спасатели достали из-под завалов трех человек после российского удара по городу Покровск Донецкой области утром 13 октября.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно ГСЧС: "В Покровске завершены аварийно-спасательные работы на месте обстрела. Из-под завалов двух частично разрушенных админзданий спасены 3 человека".

Реклама:
 
Фото ГСЧС

Детали: Сообщается, что к работам от ГСЧС привлекали 23 спасателей и 5 единиц техники. 

 
Фото гсчс

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне перешли от обороны к активным действиям под Бахмутом – Сырский

Мать немки, которую похитил ХАМАС, сообщила о смерти дочери

Путин созывает большое совещание из-за антисемитских погромов в Махачкале

Минцифры хочет запустить "смарт-мобилизацию"

дополнено, видео, фотоТанки Израиля перерезали ключевую дорогу Сектора Газы – СМИ

инфографикаУкраинцы убеждены, что сейчас не время для выборов − КМИС

Все новости...
Донецкая область
Россияне ударили по Покровску, есть погибший и много раненых
Возле Авдеевки очень горячо: продолжаются бои, россияне лезут, как тараканы, их очень много − начальник МВА
Российские войска захватили 4,5 квадратных километра территории вокруг Авдеевки – ISW
Последние новости
16:04
Американскому хоккеисту во время игры случайно порезали коньком шею: он не выжил
16:03
"Энергоатом" создал антикоррупционную "горячую линию" после обнародования хищений на строительстве ЦХОЯТ
15:59
Оккупанты "продали" квартиру Зеленской в Крыму
15:51
Топ-чиновница ЕС: Надо вернуть доверие к демократии, иначе на выборах выиграют экстремисты
15:18
В России снова говорят о переговорах по Украине
15:14
Компании рынка недвижимости основали Украинскую ассоциацию девелоперов
15:09
фотоРоссияне днем обстреляли маршрутку в Херсоне, семеро раненых — ОВА
15:07
видеоНа границе остановили махинатора, который хотел вывезти уклонистов в непризнанную ПМР
15:03
Лидер Женского Ветеранского Движения в эфире CNN объяснила, почему важна военная помощь
15:01
видеоТрамп снова напутал: заявил, что у Венгрии общая граница с Россией
Все новости...
Реклама: