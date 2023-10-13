В Покровске из-под завалов спасли 3 человека

Спасатели достали из-под завалов трех человек после российского удара по городу Покровск Донецкой области утром 13 октября.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно ГСЧС: "В Покровске завершены аварийно-спасательные работы на месте обстрела. Из-под завалов двух частично разрушенных админзданий спасены 3 человека".

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Фото ГСЧС

Детали: Сообщается, что к работам от ГСЧС привлекали 23 спасателей и 5 единиц техники.

Фото гсчс

Предыстория:

Россияне утром 13 октября обстреляли г. Покровск, в результате чего 1 человек погиб и еще 13 получили ранения.