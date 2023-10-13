Росіяни скинули вибухівку на авто з подружжям в Бериславі: дружина загинула, чоловік у лікарні
П'ятниця, 13 жовтня 2023, 12:31
Російські військові обстріляли місто Берислав Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула та двоє осіб дістали поранення.
Джерело: очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram
Прямам мова: "Армія РФ обстріляла Берислав. Є загибла та поранені. Окупанти скинули вибухівку з дрона. Поцілили в авто з людьми. В машині перебували двоє місцевих жителів.
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Через численні ушкодження на місці загинула жінка 34 років. Її 36-річного чоловіка госпіталізували у вкрай важкому стані".
Деталі: Крім того, постраждала 79-річна жінка, яку госпіталізували у стані середньої важкості.
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- 12 жовтня російські окупанти обстріляли Берислав, в результаті чого отримав поранення 70-річний чоловік.