Россияне сбросили взрывчатку на авто с супругами в Бериславе: жена погибла, муж в больнице
Пятница, 13 октября 2023, 12:31
Российские военные обстреляли город Берислав Херсонской области, в результате чего один человек погиб и два человека получили ранения.
Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram
Прямая речь: "Армия РФ обстреляла Берислав. Есть погибшая и раненые. Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона. Попали в авто с людьми. В машине находились двое местных жителей.
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Из-за многочисленных повреждений на месте погибла женщина 34 лет. Ее 36-летнего мужа госпитализировали в крайне тяжелом состоянии".
Детали: Кроме того, пострадала 79-летняя женщина, которую госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Что предшествовало:
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- 12 октября российские оккупанты обстреляли Берислав, в результате чего получил ранения 70-летний мужчина.