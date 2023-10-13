Россияне сбросили взрывчатку на авто с супругами в Бериславе: жена погибла, муж в больнице

Российские военные обстреляли город Берислав Херсонской области, в результате чего один человек погиб и два человека получили ранения.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Армия РФ обстреляла Берислав. Есть погибшая и раненые. Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона. Попали в авто с людьми. В машине находились двое местных жителей.

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Из-за многочисленных повреждений на месте погибла женщина 34 лет. Ее 36-летнего мужа госпитализировали в крайне тяжелом состоянии".

Детали: Кроме того, пострадала 79-летняя женщина, которую госпитализировали в состоянии средней тяжести.

фото с тг Прокудина

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