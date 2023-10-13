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Россияне сбросили взрывчатку на авто с супругами в Бериславе: жена погибла, муж в больнице

Татьяна ЛозовенкоПятница, 13 октября 2023, 12:31
Россияне сбросили взрывчатку на авто с супругами в Бериславе: жена погибла, муж в больнице
Фото с тг Прокудина

Российские военные обстреляли город Берислав Херсонской области, в результате чего один человек погиб и два человека получили ранения. 

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram

Прямая речь: "Армия РФ обстреляла Берислав. Есть погибшая и раненые. Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона. Попали в авто с людьми. В машине находились двое местных жителей.

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Из-за многочисленных повреждений на месте погибла женщина 34 лет. Ее 36-летнего мужа госпитализировали в крайне тяжелом состоянии". 

Детали: Кроме того, пострадала 79-летняя женщина, которую госпитализировали в состоянии средней тяжести.

 
фото с тг Прокудина

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 12 октября российские оккупанты обстреляли Берислав, в результате чего получил ранения 70-летний мужчина.

Темы: Херсонская областьвзрыввоенные преступленияобстрел
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