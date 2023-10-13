У Росії затримали трьох адвокатів Навального

Трьох адвокатів, які раніше захищали російського опозиційного політика Олексія Навального, затримали, а зранку в їхніх квартирах провели обшуки.

Джерело: "Радио Свобода" з посиланням на соратників Навального та самого опозиціонера

Деталі: Соратник Навального Іван Жданов назвав імена адвокатів: Вадим Кобзєв, Ігор Сергунін та Олексій Ліпцер.

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Керівник юридичного відділу команди Навального В'ячеслав Гімаді повідомив, що обшуки проходили у справі про участь в екстремістському співтоваристві, адвокати перебувають у статусі підозрюваних,

"Головна мета цих обшуків - залишити Олексія без юридичної допомоги та зв'язку зі світом", - написав соратник Навального Георгій Албуров.

Ще один прихильник політика Леонід Волков зазначив, що Навального скоро мають перевести в колонію особливого режиму - "невідомо куди". "Це страшний крок до його повної ізоляції", - додав він.

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Сам Навальний дізнався про обшуки в адвокатів під час засідання суду за його позовом до колонії і висловився про "стан законності в Росії".

Навальний провів паралель із радянськими часами, коли "переслідували не тільки політичних активістів і перетворювали їх на політичних в'язнів, а й їхніх адвокатів".

Також Навальний попросив суд відкласти засідання, оскільки "не дуже розуміє перспективи організації свого юридичного захисту". Засідання перенесли.

Що було раніше: