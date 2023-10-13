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У Росії затримали трьох адвокатів Навального

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 13 жовтня 2023, 13:42
У Росії затримали трьох адвокатів Навального
Олексій Навальний, фото: Getty Images

Трьох адвокатів, які раніше захищали російського опозиційного політика Олексія Навального, затримали, а зранку в їхніх квартирах провели обшуки.

Джерело: "Радио Свобода" з посиланням на соратників Навального та самого опозиціонера

Деталі: Соратник Навального Іван Жданов назвав імена адвокатів: Вадим Кобзєв, Ігор Сергунін та Олексій Ліпцер.

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Керівник юридичного відділу команди Навального В'ячеслав Гімаді повідомив, що обшуки проходили у справі про участь в екстремістському співтоваристві, адвокати перебувають у статусі підозрюваних,

"Головна мета цих обшуків - залишити Олексія без юридичної допомоги та зв'язку зі світом", - написав соратник Навального Георгій Албуров.

Ще один прихильник політика Леонід Волков зазначив, що Навального скоро мають перевести в колонію особливого режиму - "невідомо куди". "Це страшний крок до його повної ізоляції", - додав він.

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Сам Навальний дізнався про обшуки в адвокатів під час засідання суду за його позовом до колонії і висловився про "стан законності в Росії".

Навальний провів паралель із радянськими часами, коли "переслідували не тільки політичних активістів і перетворювали їх на політичних в'язнів, а й їхніх адвокатів".

Також Навальний попросив суд відкласти засідання, оскільки "не дуже розуміє перспективи організації свого юридичного захисту". Засідання перенесли.

Що було раніше:

  • У серпні 2023 року Московський міський суд засудив Навального до ще 19 років позбавлення волі у так званій справі про створення "екстремістської спільноти". Це перша справа, пов’язана з його політичною діяльністю. Серед статей обвинувачення фігурували, серед іншого, "фінансування екстремізму" та "реабілітація нацизму".
  • Роком раніше, у березні 2022 року Навального засудили до дев'яти років колонії за звинуваченням у "шахрайстві та неповазі до суду". В іншій справі його засудили до 3,5 року позбавленні волі за статтею про шахрайство і легалізацію грошових коштів на шкоду російському підрозділу французької косметичної компанії "Ів Роше".

Теми: НавальнийРосія
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