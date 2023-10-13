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В России задержали трех адвокатов Навального

Станислав ПогориловПятница, 13 октября 2023, 13:42
В России задержали трех адвокатов Навального
алексей Навальный, фото: Getty Images

Трех адвокатов, которые ранее защищали российского оппозиционного политика Алексея Навального, задержали, а утром в их квартирах провели обыски.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на соратников Навального и самого оппозиционера

Детали: Соратник Навального Иван Жданов назвал имена адвокатов: Вадим Кобзев, Игорь Сергунин и Алексей Липцер.

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Руководитель юридического отдела команды Навального Вячеслав Гимади сообщил, что обыски проходили по делу об участии в экстремистском сообществе, адвокаты находятся в статусе подозреваемых,

"Главная цель этих обысков - оставить Алексея без юридической помощи и связи с миром", - написал соратник Навального Георгий Албуров.

Еще один сторонник политика Леонид Волков отметил, что Навального скоро должны перевести в колонию особого режима - "неизвестно куда". "Это страшный шаг к его полной изоляции", - добавил он.

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Сам Навальный узнал об обысках у адвокатов во время заседания суда по его иску к колонии и высказался о "состоянии законности в России".

Навальный провел параллель с советскими временами, когда "преследовали не только политических активистов и превращали их в политических заключенных, но и их адвокатов".

Также Навальный попросил суд отложить заседание, поскольку "не очень понимает перспективы организации своей юридической защиты". Заседание перенесли.

Что предшествовало:

  • В августе 2023 года Московский городской суд приговорил Навального к еще 19 годам лишения свободы по так называемому делу о создании "экстремистского сообщества". Это первое дело, связанное с его политической деятельностью. Среди статей обвинения фигурировали, среди прочего, "финансирование экстремизма" и "реабилитация нацизма".
  • Годом ранее, в марте 2022 года Навального приговорили к девяти годам колонии по обвинению в "мошенничестве и неуважении к суду". По другому делу его приговорили к 3,5 годам лишения свободы по статье о мошенничестве и легализации денежных средств в ущерб российскому подразделению французской косметической компании "Ив Роше".

Темы: НавальныйРосcия
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