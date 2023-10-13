В России задержали трех адвокатов Навального

Трех адвокатов, которые ранее защищали российского оппозиционного политика Алексея Навального, задержали, а утром в их квартирах провели обыски.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на соратников Навального и самого оппозиционера

Детали: Соратник Навального Иван Жданов назвал имена адвокатов: Вадим Кобзев, Игорь Сергунин и Алексей Липцер.

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Руководитель юридического отдела команды Навального Вячеслав Гимади сообщил, что обыски проходили по делу об участии в экстремистском сообществе, адвокаты находятся в статусе подозреваемых,

"Главная цель этих обысков - оставить Алексея без юридической помощи и связи с миром", - написал соратник Навального Георгий Албуров.

Еще один сторонник политика Леонид Волков отметил, что Навального скоро должны перевести в колонию особого режима - "неизвестно куда". "Это страшный шаг к его полной изоляции", - добавил он.

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Сам Навальный узнал об обысках у адвокатов во время заседания суда по его иску к колонии и высказался о "состоянии законности в России".

Навальный провел параллель с советскими временами, когда "преследовали не только политических активистов и превращали их в политических заключенных, но и их адвокатов".

Также Навальный попросил суд отложить заседание, поскольку "не очень понимает перспективы организации своей юридической защиты". Заседание перенесли.

Что предшествовало: