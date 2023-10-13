Блінкен зустрівся з президентом Палестини
Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом в столиці Йорданії Аммані після свого короткого візиту до Ізраїлю 13 жовтня.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg
Деталі: Повідомляється, що це перша зустріч віч-на-віч від початку нападу палестинського угрупування ХАМАС на Ізраїль між представником влади США та лідером Палестинської автономії.
Палестинська адміністрація частково контролює Західний берег річки Йордан, але є запеклим політичним опонентом ХАМАС, який контролює сектор Гази.
87-річний Аббас очолює Палестинську автономію упродовж останніх 18 років. Його початковий чотирирічний термін на посаді продовжили через неспроможність провести вибори на цій території.
Передісторія:
- 12 жовтня до Тель-Авіва прибув держсекретар США Ентоні Блінкен та запевнив прем’єра Ізраїлю у підтримці з боку Вашингтона.
- Блінкен сказав, що США продовжать працювати над тим, щоб до боротьби проти Ізраїлю не долучалися нові гравці.
- 13 жовтня до Ізраїлю прибув міністр оборони США Ллойд Остін, де він зустрінеться зі своїм ізраїльським колегою та прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу.