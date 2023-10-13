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Блінкен зустрівся з президентом Палестини

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 13 жовтня 2023, 13:43
Блінкен зустрівся з президентом Палестини
Ентоні Блінкен. Фото getty images

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Палестинської автономії Махмудом Аббасом в столиці Йорданії Аммані після свого короткого візиту до Ізраїлю 13 жовтня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: Повідомляється, що це перша зустріч віч-на-віч від початку нападу палестинського угрупування ХАМАС на Ізраїль між представником влади США та лідером Палестинської автономії.

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Палестинська адміністрація частково контролює Західний берег річки Йордан, але є запеклим політичним опонентом ХАМАС, який контролює сектор Гази.

87-річний Аббас очолює Палестинську автономію упродовж останніх 18 років. Його початковий чотирирічний термін на посаді продовжили через неспроможність провести вибори на цій території.

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Теми: БлінкенСША
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