Блинкен встретился с президентом Палестины
Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом в столице Иордании Аммане после своего короткого визита в Израиль 13 октября.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg
Детали: Сообщается, что это первая встреча с глазу на глаз с начала нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль между представителем власти США и лидером Палестинской автономии.
Палестинская администрация частично контролирует Западный берег реки Иордан, но является ожесточенным политическим оппонентом ХАМАС, который контролирует сектор Газа.
87-летний Аббас возглавляет Палестинскую автономию на протяжении последних 18 лет. Его первоначальный четырехлетний срок на посту продлили из-за неспособности провести выборы на этой территории.
Предыстория:
- 12 октября в Тель-Авив прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен и заверил премьера Израиля в поддержке со стороны Вашингтона.
- Блинкен сказал, что США продолжат работать над тем, чтобы к борьбе против Израиля не приобщались новые игроки.
- 13 октяюря в Израиль прибыл министр обороны США Ллойд Остин, где он встретится со своим израильским коллегой и премьер-министром Биньямином Нетаньяху.