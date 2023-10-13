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Блинкен встретился с президентом Палестины

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 13 октября 2023, 13:43
Блинкен встретился с президентом Палестины
Энтони Блинкен. Фото getty images

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом в столице Иордании Аммане после своего короткого визита в Израиль 13 октября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Сообщается, что это первая встреча с глазу на глаз с начала нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль между представителем власти США и лидером Палестинской автономии.

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Палестинская администрация частично контролирует Западный берег реки Иордан, но является ожесточенным политическим оппонентом ХАМАС, который контролирует сектор Газа.

87-летний Аббас возглавляет Палестинскую автономию на протяжении последних 18 лет. Его первоначальный четырехлетний срок на посту продлили из-за неспособности провести выборы на этой территории.

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Темы: БлинкенСША
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