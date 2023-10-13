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Росіяни двічі вдарили по Нікополю: поранили двох рятувальників

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 13 жовтня 2023, 14:54
Росіяни двічі вдарили по Нікополю: поранили двох рятувальників
Фото: ДСНС

Вдень 13 жовтня російські загарбники вкрили вогнем Нікополь Дніпропетровської області та поранили двох рятувальників під час другої атаки.

Джерело: пресслужба ДСНС

Деталі: Повідомляється, що опівдні до нікопольских рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, що сталася внаслідок обстрілу.

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Горів мікроавтобус на тимчасовій зупинці. Рятувальники приступили до його гасіння. У цей час росіяни завдали повторного обстрілу.

 

Внаслідок цього двоє рятувальників отримали осколкові поранення. Їх ушпиталили.

 

Також пошкоджень зазнав пожежно-рятувальний автомобіль.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 12 жовтня російська армія атакувала Нікополь на Дніпропетровщині важкою артилерією та дроном-камікадзе. У самому Нікополі пошкоджені 2 готелі, багатоповерхівка та 9 приватних будинків. Понівечені 5 господарських споруд і гараж. Зачепило й газопроводи та лінію електропередач

Теми: Дніпропетровська областьвійнаУкраїнажертви
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