Росіяни двічі вдарили по Нікополю: поранили двох рятувальників

Вдень 13 жовтня російські загарбники вкрили вогнем Нікополь Дніпропетровської області та поранили двох рятувальників під час другої атаки.

Джерело: пресслужба ДСНС

Деталі: Повідомляється, що опівдні до нікопольских рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, що сталася внаслідок обстрілу.

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Горів мікроавтобус на тимчасовій зупинці. Рятувальники приступили до його гасіння. У цей час росіяни завдали повторного обстрілу.

Внаслідок цього двоє рятувальників отримали осколкові поранення. Їх ушпиталили.

Також пошкоджень зазнав пожежно-рятувальний автомобіль.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: 12 жовтня російська армія атакувала Нікополь на Дніпропетровщині важкою артилерією та дроном-камікадзе. У самому Нікополі пошкоджені 2 готелі, багатоповерхівка та 9 приватних будинків. Понівечені 5 господарських споруд і гараж. Зачепило й газопроводи та лінію електропередач