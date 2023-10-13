Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне дважды ударили по Никополю: ранили двух спасателей

Станислав ПогориловПятница, 13 октября 2023, 14:54
Россияне дважды ударили по Никополю: ранили двух спасателей
Фото: ГСЧС

Днем 13 октября российские захватчики покрыли огнем Никополь Днепропетровской области и ранили двух спасателей во время второй атаки.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Детали: Сообщается, что в полдень к никопольским спасателям поступило сообщение о пожаре, который произошел в результате обстрела.

Реклама:
 

Горел микроавтобус на временной остановке. Спасатели приступили к его тушению. В это время россияне нанесли повторный обстрел.

 

В результате этого двое спасателей получили осколочные ранения. Их госпитализировали.

 

Также повреждения получил пожарно-спасательный автомобиль.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 12 октября российская армия атаковала Никополь в Днепропетровской области тяжелой артиллерией и дроном-камикадзе. В самом Никополе повреждены 2 гостиницы, многоэтажка и 9 частных домов. Повреждены 5 хозяйственных построек и гараж. Зацепило и газопроводы и линию электропередач

Темы: Днепропетровская областьвойнаУкраинажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоTime: Зеленский злой на союзников из-за недостатка помощи, но продолжает верить в победу

фотоДТП с погибшим на Тернопольщине: СМИ пишут, что сын судьи выехал на встречную полосу

Оккупанты "продали" квартиру Зеленской в Крыму

фотоРоссияне днем обстреляли маршрутку в Херсоне, семеро раненых — ОВА

Мать немки, которую похитил ХАМАС, сообщила о смерти дочери

Путин созывает большое совещание из-за антисемитских погромов в Махачкале

Все новости...
Днепропетровская область
В Никополе Россия артиллерийским огнем повредила гостиницы и дома
Черкасская, Одесская, Днепропетровская области: дроны сбивали в нескольких областях, есть попадания
Спасатели завершили разбор завалов в Никопольской гимназии: 4 погибших
Последние новости
18:56
фотоВ Нью-Йорке проходит выставка искусства с украинским взглядом на чрезвычайные ситуации
18:54
Украина получила преимущество в производстве коптеров - Федоров
18:46
Оккупанты собираются перевести "горячий" режим уже третий блок оккупированной ЗАЭС
18:43
Через две недели учебные F-16 для украинцев прибудут в Румынию – Рютте
18:38
видеоКомандующий Воздушными силами показал, как зенитчики сбили ночью две ракеты
18:33
видео400 "черных пакетов" под новогоднюю елку россияне получили благодаря ССО – генерал-майор
18:33
"єОселя": украинцы уже получили ипотечных кредитов на более чем 6 миллиардов
18:29
Украинские сыры получили 13 наград на World Cheese Awards 2023
18:24
Реестра ущерба, нанесенного РФ: Украина определилась с кандидатурами в совет организации
18:14
Объявление победителей и громкий скандал. Завершился 52-й кинофестиваль "Молодость"
Все новости...
Реклама: