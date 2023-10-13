Россияне дважды ударили по Никополю: ранили двух спасателей

Днем 13 октября российские захватчики покрыли огнем Никополь Днепропетровской области и ранили двух спасателей во время второй атаки.

Источник: пресс-служба ГСЧС

Детали: Сообщается, что в полдень к никопольским спасателям поступило сообщение о пожаре, который произошел в результате обстрела.

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Горел микроавтобус на временной остановке. Спасатели приступили к его тушению. В это время россияне нанесли повторный обстрел.

В результате этого двое спасателей получили осколочные ранения. Их госпитализировали.

Также повреждения получил пожарно-спасательный автомобиль.

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Что предшествовало: 12 октября российская армия атаковала Никополь в Днепропетровской области тяжелой артиллерией и дроном-камикадзе. В самом Никополе повреждены 2 гостиницы, многоэтажка и 9 частных домов. Повреждены 5 хозяйственных построек и гараж. Зацепило и газопроводы и линию электропередач