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В МЗС уточнили кількість загиблих в Ізраїлі. Інформацію про 12 перевіряють

"Українська правда"П'ятниця, 13 жовтня 2023, 16:41
В МЗС уточнили кількість загиблих в Ізраїлі. Інформацію про 12 перевіряють
Фото ілюстративне

За інформацією посольтва України в Ізраїлі, яке взяло дані МВС Ізраїлю, загинули вже 12 громадян України, в українському Міністерстві закордонних справ вказують, що за їхніми підтвердженими даними загиблих 11.

Джерело: посольство України в Ізраїлі в коментарі "Інтерфакс-Україна", речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в коментарі "Української правди"

Пряма мова Ніколенка: "МЗС України може підтвердити загибель одинадцятьох українців в Ізраїлі. Іще дев‘ять громадян вважаються зниклими безвісти".

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Деталі: Згідно даними МВС Ізраїля, внаслідок атаки ХАМАС загинули 18 громадян США, 21 вважається зниклим; загинули 13 громадян Франції, дев'ять вважаються зниклими; загинули вісім громадян Аргентини, 19 вважаються зниклими.

Серед громадян Великої Британії: сім загинули, 10 вважаються зниклими; серед громадян Німеччини: чотири загинули, 13 вважаються зниклими; серед громадян КНР: чотири загинули, три вважаються зниклими; серед громадян Таїланду: чотири загинули, дев'ять вважаються зниклими; троє громадян Азербайджану загинули, один вважається зниклим.

Також загинули по двоє громадян Австрії, Бельгії, Іспанії, ПАР, Бразилії, Узбекистану, Філіппін.

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По одному громадянину Ірландії, Польщі, Румунії, Туреччини, Італії, Канади, Австралії, Казахстану, Литви, Угорщини, Мексики, Молдови, Португалії, Данії, Естонії, Судану, Індії.

Серед росіян - 11 загиблих, 14 вважаються зниклими, серед громадян Білорусі - чотири загинули, один зник.

Що цьому передувало: 12 жовтня в українському МЗС повідомили, що кількість українців, що загинули під час загострення Ізраїльсько-Палестинського конфлікту зросла до семи людей.  

Теми: ІзраїльУкраїна
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