В МИД уточнили количество погибших в Израиле. Информацию о 12 проверяют

По информации посольтва Украины в Израиле, которое взяло данные МВД Израиля, погибли уже 12 граждан Украины, в украинском Министерстве иностранных дел указывают, что по их подтвержденным данным погибших 11.

Источник: посольство Украины в Израиле в комментарии "Интерфакс-Украина", спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Николенко: "МИД Украины может подтвердить гибель одиннадцати украинцев в Израиле. Еще девять граждан считаются пропавшими без вести".

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Детали: Согласно данным МВД Израиля, в Израиле в результате атаки ХАМАС погибли 18 граждан США, 21 считается пропавшим; погибли 13 граждан Франции, девять считаются пропавшими без вести; погибли восемь граждан Аргентины, 19 считаются пропавшими без вести.

Среди граждан Великобритании: семь погибли, 10 считаются пропавшими без вести; среди граждан Германии: четыре погибли, 13 считаются пропавшими без вести; среди граждан КНР: четыре погибли, три считаются пропавшими без вести; среди граждан Таиланда: четыре погибли, девять считаются пропавшими без вести; трое граждан Азербайджана погибли, один считается пропавшим.

Также погибли по двое граждан Австрии, Бельгии, Испании, ЮАР, Бразилии, Узбекистана, Филиппин.

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По одному гражданину Ирландии, Польши, Румынии, Турции, Италии, Канады, Австралии, Казахстана, Литвы, Венгрии, Мексики, Молдовы, Португалии, Дании, Эстонии, Судана, Индии.

Что этому предшествовало: 12 октября в украинском МИД сообщили, что количество украинцев, погибших во время обострения Израильско-Палестинского конфликта возросло до семи человек.