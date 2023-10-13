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Олімпіада-2028: МОК включив у програму 5 додаткових видів спорту

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 13 жовтня 2023, 18:07
Олімпіада-2028: МОК включив у програму 5 додаткових видів спорту
Фото: Getty Images

Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету схвалила включення п'яти додаткових видів спорту до програми літньої Олімпіади-2028.

Джерело: пресреліз МОК, "Суспільне Спорт"

Деталі: Йдеться про флаг-футбол (версія американського футболу з обмеженими контактами), сквош, лакрос, бейсбол/софтбол, а також крикет.

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При цьому наголошується, що крикет буде включено до програми Олімпіади через зростаючу популярність цього виду спорту в усьому світі.

Крикет повернеться до програми Олімпіади вперше за 128 років. Востаннє турнір у цьому виді спорту відбувся у 1900 році, коли "золото" здобула Велика Британія.

Олімпійське "золото" з бейсболу розіграють всьоме в історії. Софтбол досі був представлений лише на одній Олімпіаді — 2020 року в Токіо, коли змагання жіночих команд виграла Японія.

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Змагання з лакросу востаннє проводилися на рівні Олімпіади у 1948 році. Тоді Велика Британія та США звели виставковий матч до нічиєї — 5:5.

Флаг-футбол та сквош вперше ввійшли до програми Олімпійських ігор.

Нагадаємо: 12 жовтня Міжнародний олімпійський комітет (МОК) відсторонив Олімпійський комітет Росії через включення до їхнього складу так званих "спортивних організацій", які знаходяться на окупованому Донбасі, Луганщині, Херсонщини та Запоріжжі.

Теми: Олімпіадаспорт
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