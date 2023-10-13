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Олимпиада-2028: МОК включил в программу 5 дополнительных видов спорта

Станислав ПогориловПятница, 13 октября 2023, 18:07
Олимпиада-2028: МОК включил в программу 5 дополнительных видов спорта
Фото: Getty Images

Исполнительный совет Международного олимпийского комитета одобрил включение пяти дополнительных видов спорта в программу летней Олимпиады-2028.

Источник: пресс-релиз МОК, "Суспільне Спорт"

Детали: Речь идет о флаг-футболе (версия американского футбола с ограниченными контактами), сквоше, лакроссе, бейсболе/софтболе, а также крикете.

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При этом отмечается, что крикет будет включен в программу Олимпиады из-за растущей популярности этого вида спорта во всем мире.

Крикет вернется в программу Олимпиады впервые за 128 лет. Последний раз турнир в этом виде спорта состоялся в 1900 году, когда "золото" завоевала Великобритания.

Олимпийское "золото" по бейсболу разыграют седьмой раз в истории. Софтбол до сих пор был представлен только на одной Олимпиаде - в 2020 году в Токио, когда соревнования женских команд выиграла Япония.

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Соревнования по лакроссу последний раз проводились на уровне Олимпиады в 1948 году. Тогда Великобритания и США свели выставочный матч к ничьей - 5:5.

Флаг-футбол и сквош впервые вошли в программу Олимпийских игр.

Напомним: 12 октября Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России из-за включения в их состав так называемых "спортивных организаций", которые находятся на оккупированном Донбассе, Луганщине, Херсонщине и Запорожье.

Темы: Олимпиадаспорт
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