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Деякі системи ППО Україна отримає спеціально на зиму – Зеленський  

Олександр ШумілінП'ятниця, 13 жовтня 2023, 19:15
Деякі системи ППО Україна отримає спеціально на зиму – Зеленський  
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна домовилася про надання деякими державами систем протиповітряної оборони на зимовий період.     

Джерело: Зеленський під час брифінгу в Одесі

Пряма мова: "До деяких держав ми звертаємось, щоб нам надали (системи ППО – ред.) навіть на зиму, на зимовий період деякі системи, тому що їх у них мало і говоримо про такі комбіновані речі. Тобто є системи, які до нас прийдуть і будуть у нас, а є такі системи, які ми знайшли, щоб взяти їх на зимовий період".   

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"Ми працюємо над збільшенню кількості ППО. У нас є потужний план того, що нам потрібно. Він розроблений детально і у наших партнерів це є… Це складне завдання. Кожного місяця у нас додаються системи. Я не можу сказати, де будуть ці системи і не можу сказати кількість. Не тому що не знаю, а тому що не маю права це робити".

Передісторія:

  • Британська військова розвідка припускає, що три тижні "затишшя" від масованих ракетних ударів по Україні пов’язані з тим, що Військово-повітряні сили Росії чекають нових ракет.  

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Теми: ЗеленськийППО
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