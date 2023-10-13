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Британська розвідка вважає, що Росія накопичує ракети перед ударами по Україні

Олена РощінаП'ятниця, 13 жовтня 2023, 09:38
Британська розвідка вважає, що Росія накопичує ракети перед ударами по Україні
Бомбардувальник Ту-95, фото ТАСС

Британська військова розвідка припускає, що три тижні "затишшя" від масованих ракетних ударів по Україні пов’язані з тим, що Військово-повітряні сили Росії чекають нових ракет.

Джерело: розвідувальний огляд Міністерства оборони Великої Британії за 13 жовтня 

Дослівно: "Літаки дальньої авіації ВПС Росії не завдавали ударів по Україні з 21 вересня 2023 року, тобто протягом 21 дня.

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Хоча такі перерви не є чимось незвичайним, остання подібна перерва в нанесенні ударів сталася в період з 9 березня по 28 квітня 2023 року, тобто 51 день. Тоді, ймовірно, дальня авіація майже вичерпала свої запаси боєприпасів для ракет AS-23 після зимової кампанії проти критично важливих об'єктів української національної інфраструктури.

Цього разу, ймовірно, російська дальня авіація зберігає наявні запаси ракет AS-23, а також використовує цю паузу для збільшення придатних до використання запасів в очікуванні подальших потужних ударів по Україні взимку".

Деталі: Британська розвідка зазначає, що останнім часом Росія зосередила свої повітряні удари на об'єктах зернового господарства на півдні України, використовуючи безпілотні літальні апарати односторонньої атаки "Shahed" (БПЛА OWA).

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Це включало удари по українських портах на річці Дунай, що, ймовірно, вимагало високого рівня точності через близькість цілі до румунського кордону.

Аналітики припускають, що Росія використовувала БПЛА "Shahed" OWA для цих цілей через їхню кращу точність порівняно з іншими типами ракет повітряного базування.

Теми: ракетний ударзброяРосіярозвідка
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