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Некоторые системы ПВО Украина получит специально на зиму – Зеленский 

Александр ШумилинПятница, 13 октября 2023, 19:15
Некоторые системы ПВО Украина получит специально на зиму – Зеленский 
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина договорилась о предоставлении некоторыми государствами систем противовоздушной обороны на зимний период.    

Источник: Зеленский во время брифинга в Одессе во время брифинга

Прямая речь: "К некоторым государствам мы обращаемся, чтобы нам предоставили (системы ПВО - ред.) даже на зиму, на зимний период некоторые системы, потому что их у них мало и говорим о таких комбинированных вещах. То есть есть системы, которые к нам придут и будут у нас, а есть такие системы, которые мы нашли, чтобы взять их на зимний период".  

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"Мы работаем над увеличению количества ПВО. У нас есть мощный план того, что нам нужно. Он разработан детально и у наших партнеров это есть... Это сложная задача. Каждый месяц у нас добавляются системы. Я не могу сказать, где будут эти системы и не могу сказать количество. Не потому что не знаю, а потому что не имею права это делать".

Предыстория:

  • Британская военная разведка предполагает, что три недели "затишья" от массированных ракетных ударов по Украине связаны с тем, что Военно-воздушные силы России ждут новых ракет.

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Темы: ЗеленскийПВО
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