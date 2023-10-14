В Лівані відеооператор загинув від ракети з боку Ізраїля – Reuters

Дим над Ізраїлем під час війни з ХАМАС, фото rappler.com

Відеооператор Reuters загинув, а шестеро інших журналістів отримали поранення на півдні Лівану в п'ятницю, коли в них влучили ракети, випущені з боку Ізраїлю.

Джерело: Reuters з посиланням на слова свого відеооператора, який був на місці події

Деталі: Група журналістів, у тому числі з Al Jazeera та Agence France-Presse, працювала поблизу Альма-еш-Шааб, неподалік від ізраїльського кордону, де ізраїльська армія та ліванське ополчення Хезболла обмінювалися вогнем у прикордонних зіткненнях.

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Прем'єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті та депутат від Хезболли також звинуватили в інциденті Ізраїль.

Армія оборони Ізраїлю не відразу відповіла на запит про коментар. Представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан сказав під час брифінгу в п’ятницю: "Очевидно, ми ніколи не хотіли б вдарити, убити або застрелити будь-якого журналіста, який виконує свою роботу. Але ви знаєте, ми перебуваємо у стані війни, речі можуть статися". Він додав, що країна проведе розслідування.

У заяві агентства Reuters йдеться, що Іссам Абдаллах був убитий під час передачі відеосигналу для мовників. Камера була спрямована на схил пагорба, коли гучний вибух струсонув камеру, повітря наповнилося димом і було чути крики.

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