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В Лівані відеооператор загинув від ракети з боку Ізраїля – Reuters

"Українська правда"Субота, 14 жовтня 2023, 05:39
В Лівані відеооператор загинув від ракети з боку Ізраїля – Reuters
Дим над Ізраїлем під час війни з ХАМАС, фото rappler.com

Відеооператор Reuters загинув, а шестеро інших журналістів отримали поранення на півдні Лівану в п'ятницю, коли в них влучили ракети, випущені з боку Ізраїлю. 

Джерело: Reuters з посиланням на слова свого відеооператора, який був на місці події

Деталі: Група журналістів, у тому числі з Al Jazeera та Agence France-Presse, працювала поблизу Альма-еш-Шааб, неподалік від ізраїльського кордону, де ізраїльська армія та ліванське ополчення Хезболла обмінювалися вогнем у прикордонних зіткненнях.

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Прем'єр-міністр Лівану Наджиб Мікаті та депутат від Хезболли також звинуватили в інциденті Ізраїль.

Армія оборони Ізраїлю не відразу відповіла на запит про коментар. Представник Ізраїлю в ООН Гілад Ердан сказав під час брифінгу в п’ятницю: "Очевидно, ми ніколи не хотіли б вдарити, убити або застрелити будь-якого журналіста, який виконує свою роботу. Але ви знаєте, ми перебуваємо у стані війни, речі можуть статися". Він додав, що країна проведе розслідування.

У заяві агентства Reuters йдеться, що Іссам Абдаллах був убитий під час передачі відеосигналу для мовників. Камера була спрямована на схил пагорба, коли гучний вибух струсонув камеру, повітря наповнилося димом і було чути крики.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • 13 жовтня у Лівані журналісти Reuters та Al Jazeera потрапили під обстріл під час роботи: один чоловік загинув та троє поранено.

Теми: ЛіванІзраїль
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