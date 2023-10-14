В Ливане видеооператор погиб от ракеты со стороны Израиля – Reuters

Дым над Израилем во время войны с ХАМАС, фото rappler.com

Видеооператор Reuters погиб, а шестеро других журналистов получили ранения на юге Ливана в пятницу, когда в них попали ракеты, выпущенные со стороны Израиля.

Источник: Reuters со ссылкой на слова своего видеооператора, который был на месте происшествия

Детали: Группа журналистов, в том числе из Al Jazeera и Agence France-Presse, работала вблизи Альма-эш-Шааб, недалеко от израильской границы, где израильская армия и ливанское ополчение Хезболла обменивались огнем в пограничных столкновениях.

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Премьер-министр Ливана Наджиб Микати и депутат от Хезболлы также обвинили в инциденте Израиль.

Армия обороны Израиля не сразу ответила на запрос о комментарии. Представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан сказал во время брифинга в пятницу: "Очевидно, мы никогда не хотели бы ударить, убить или застрелить любого журналиста, который выполняет свою работу. Но вы знаете, мы находимся в состоянии войны, вещи могут произойти". Он добавил, что страна проведет расследование.

В заявлении агентства Reuters говорится, что Иссам Абдаллах был убит во время передачи видеосигнала для вещателей. Камера была направлена на склон холма, когда громкий взрыв сотряс камеру, воздух наполнился дымом и были слышны крики.

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