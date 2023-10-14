ХАМАС подякував Путіну за "позицію"

ХАМАС, ісламське угрупування, яке керує Газою, заявило в суботу вранці, що вітає "невтомні зусилля Росії, спрямовані на припинення агресії Ізраїлю" проти бойовиків.

Джерело: CNN, заява ХАМАС

Дослівно: "Ми цінуємо позицію президента Росії Володимира Путіна щодо сіоністської агресії проти нашого народу і його неприйняття облоги Гази, припинення поставок гуманітарної допомоги і нападів на безпечне цивільне населення".

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Деталі: У середу Путін закликав обидві сторони в бойових діях між Ізраїлем і ХАМАС "мінімізувати або звести до нуля" жертви серед цивільного населення, а в п'ятницю Міністерство закордонних справ у Москві виступило з аналогічними закликами до спокою.

Видання наголошує, що Путін це говорить у той час, коли Росія продовжує безжальну військову кампанію проти України і перебуває під слідством Міжнародного кримінального суду за злочини проти людяності.

На додаток до коментарів Путіна, посол Росії в ООН розповсюдив у п'ятницю резолюцію із закликом до "припинення вогню".

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Нагадаємо: Путін заявив про необхідність проведення палестино-ізраїльських переговорів, результатом яких, на його думку, має стати створення незалежної Палестини зі столицею у Східному Єрусалимі.

Президент Володимир Зеленський закликав НАТО об’єднатися задля боротьби з тероризмом і зазначив, що тактика ХАМАС в Ізраїлі така ж, як і тактика Росії, яку та використовує проти України.