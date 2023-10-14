Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ХАМАС подякував Путіну за "позицію"

Роман ПетренкоСубота, 14 жовтня 2023, 09:51
ХАМАС подякував Путіну за позицію
ФОТО: GETTY IMAGES

ХАМАС, ісламське угрупування, яке керує Газою, заявило в суботу вранці, що вітає "невтомні зусилля Росії, спрямовані на припинення агресії Ізраїлю" проти бойовиків.

Джерело: CNN, заява ХАМАС

Дослівно: "Ми цінуємо позицію президента Росії Володимира Путіна щодо сіоністської агресії проти нашого народу і його неприйняття облоги Гази, припинення поставок гуманітарної допомоги і нападів на безпечне цивільне населення".

Реклама:

Деталі: У середу Путін закликав обидві сторони в бойових діях між Ізраїлем і ХАМАС "мінімізувати або звести до нуля" жертви серед цивільного населення, а в п'ятницю Міністерство закордонних справ у Москві виступило з аналогічними закликами до спокою.

Видання наголошує, що Путін це говорить у той час, коли Росія продовжує безжальну військову кампанію проти України і перебуває під слідством Міжнародного кримінального суду за злочини проти людяності.

На додаток до коментарів Путіна, посол Росії в ООН розповсюдив у п'ятницю резолюцію із закликом до "припинення вогню".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Путін заявив про необхідність проведення палестино-ізраїльських переговорів, результатом яких, на його думку, має стати створення незалежної Палестини зі столицею у Східному Єрусалимі.

Президент Володимир Зеленський закликав НАТО об’єднатися задля боротьби з тероризмом і зазначив, що тактика ХАМАС в Ізраїлі така ж, як і тактика Росії, яку та використовує проти України.

Теми: ПутінвійнаІзраїль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїль знищив підземні тунелі у Секторі Гази та інженера ХАМАС, який розробляв зброю

ОновленоВдруге за вечір у Кривому розі лунали вибухи

Соратник Трампа більше не є кандидатом на посаду спікера Палати представників

ХАМАС звільнив двох американських заручниць

Як у ЄС: уряд змінив правила дорожнього руху

Окупанти намагалися штурмувати на Авдіївському напрямку, відбито 20 атак – Генштаб

Усі новини...
Путін
Путін про причетність РФ до диверсії на газопроводі між Balticconnector: "Чушь собачья"
Путін вже заговорив про створення незалежної Палестини зі столицею у Східному Єрусалимі
ПАРЄ закликала визнати Путіна нелегітимним і оголосила Росію диктатурою
Останні новини
01:49
Ізраїль знищив підземні тунелі у Секторі Гази та інженера ХАМАС, який розробляв зброю
01:07
Загроза застосування балістичних ракет: оголошена тривога у кількох областях
00:43
Швеція обмежить виплати для мігрантів 
00:15
ОновленоВдруге за вечір у Кривому розі лунали вибухи
23:40
США та ЄС підтримують розробку плану відновлення України з переліком реформ
23:23
РосЗМІ: у Росії призначили нового головкома ПКС замість Суровікіна
23:03
США наклали санкції на китайські компанії, які допомагали Пакистану з балістичними ракетами
22:51
фотоРосійський літак Іл-76МД спалахнув під час зльоту у Душанбе – росЗМІ
22:34
ЗМІ: США й Європа просять Ізраїль відкласти операцію в Газі для звільнення заручників
22:14
У Білорусі планують роздавати повістки по СМС
Усі новини...
Реклама: