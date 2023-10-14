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ХАМАС поблагодарил Путина за "позицию"

Роман ПетренкоСуббота, 14 октября 2023, 09:51
ХАМАС поблагодарил Путина за позицию
ФОТО: GETTY IMAGES

ХАМАС, исламская группировка, управляющая Газой, заявила в субботу утром, что приветствует "неустанные усилия России, направленные на прекращение агрессии Израиля" против боевиков.

Источник: CNN, заявление ХАМАС

Дословно: "Мы ценим позицию президента России Владимира Путина в отношении сионистской агрессии против нашего народа и его неприятие осады Газы, прекращения поставок гуманитарной помощи и нападений на безопасное гражданское население".

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Детали: В среду Путин призвал обе стороны в боевых действиях между Израилем и ХАМАС "минимизировать или свести к нулю" жертвы среди гражданского населения, а в пятницу Министерство иностранных дел в Москве выступило с аналогичными призывами к спокойствию.

Издание отмечает, что Путин это говорит в то время, когда Россия продолжает безжалостную военную кампанию против Украины и находится под следствием Международного уголовного суда за преступления против человечности.

В дополнение к комментариям Путина, посол России в ООН распространил в пятницу резолюцию с призывом к "прекращению огня".

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Напомним: Путин заявил о необходимости проведения палестино-израильских переговоров, результатом которых, по его мнению, должно стать создание независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.

Президент Владимир Зеленский призвал НАТО объединиться для борьбы с терроризмом и отметил, что тактика ХАМАС в Израиле такая же, как и тактика России, которую та использует против Украины.

Темы: ПутинвойнаИзраиль
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