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Путін вже заговорив про створення незалежної Палестини зі столицею у Східному Єрусалимі

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 13 жовтня 2023, 13:15
Путін вже заговорив про створення незалежної Палестини зі столицею у Східному Єрусалимі
Володимир Путін, фото: Getty Images

Президент країни-агресора Володимир Путін заявив про необхідність проведення палестино-ізраїльських переговорів, результатом яких, на його думку, має стати створення незалежної Палестини зі столицею у Східному Єрусалимі.

Джерело: пропагандисти "ТАСС"

Пряма мова Путіна: "Їхньою (переговорів) метою має стати реалізація оонівської формули "двох держав", що передбачає створення незалежної палестинської держави зі столицею у Східному Єрусалимі, яка співіснує у мирі та безпеці з Ізраїлем".

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Деталі: За його словами, Росія виходить "із безальтернативності розв'язання палестино-ізраїльського конфлікту шляхом переговорів".

При цьому Путін визнав, що Ізраїль має право на захист, але "треба потурбуватися про розв'язання цього питання мирними засобами".

Нагадаємо: 11 жовтня Путін заявив, що "поселенська політика Ізраїлю" стала однією з причин війни в регіоні, а "палестинська проблема" сприймається як велика несправедливість кожним, хто сповідує іслам.

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Теми: ПутінІзраїльСектор Газивійна
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