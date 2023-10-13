Путін вже заговорив про створення незалежної Палестини зі столицею у Східному Єрусалимі
Президент країни-агресора Володимир Путін заявив про необхідність проведення палестино-ізраїльських переговорів, результатом яких, на його думку, має стати створення незалежної Палестини зі столицею у Східному Єрусалимі.
Джерело: пропагандисти "ТАСС"
Пряма мова Путіна: "Їхньою (переговорів) метою має стати реалізація оонівської формули "двох держав", що передбачає створення незалежної палестинської держави зі столицею у Східному Єрусалимі, яка співіснує у мирі та безпеці з Ізраїлем".
Деталі: За його словами, Росія виходить "із безальтернативності розв'язання палестино-ізраїльського конфлікту шляхом переговорів".
При цьому Путін визнав, що Ізраїль має право на захист, але "треба потурбуватися про розв'язання цього питання мирними засобами".
Нагадаємо: 11 жовтня Путін заявив, що "поселенська політика Ізраїлю" стала однією з причин війни в регіоні, а "палестинська проблема" сприймається як велика несправедливість кожним, хто сповідує іслам.
Передісторія:
- 7 жовтня ХАМАС масовано атакував ракетами Ізраїль, у містах спалахнули пожежі.
- 10 жовтня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що Ізраїль переходить до "повноцінного наступу" на Сектор Гази.
- 13 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін прибув до Тель-Авіва в п'ятницю, де зустрінеться зі своїм ізраїльським колегою та прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу та обговорить з ними віч-на-віч їхні оборонні потреби щодо відповіді ісламському угрупованню ХАМАС.