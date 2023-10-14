Білий дім про активізацію росіян на Донбасі: Прогрес виглядає мізерним

У Білому домі заявили, що нові спроби російських окупаційних військ наступати в районі Лимана на Авдіївки на Донбасі не став сюрпризом для США.

Джерело: координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, "Голос Америки", "Європейська правда"

Деталі: Він наголосив, що США впевнені, що Збройні сили відіб’ють ці російські атаки.

Реклама:

"Як це було і під час невдалого зимового наступу Росії минулого року здається, російські військові використовують тактику хвильових атак, коли вони кидають маси погано навчених солдатів прямо на поле бою без належного екіпірування", – зазначив Кірбі.

За його словами, РФ не зважає на життя своїх солдатів і добровільно жертвує ними для досягнення мети, а Україна воює "ефективно та розумно".

"Українці важко працюють, щоб відбити ці наступальні маневри. І, як видається, так і відбувається. Прогрес російських підрозділів, навіть там де він є, виглядає дуже мізерним", – додав посадовець.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас він зауважив, що спроби російських окупантів наступати показують необхідність подальшої підтримки України з боку США.

"Ось чому надзвичайно важливо, щоб Конгрес дотримувався своїх зобов’язань перед українським народом і вживав заходів для збереження нашої підтримки", – додав Кірбі.

Нагадаємо: Російські війська активізували свої наступи на Лимано-Куп’янському напрямку, лише за добу 13 жовтня 25 разів намагалися прорвати оборону Збройних сил.