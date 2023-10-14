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Белый дом об активизации россиян на Донбассе: Прогресс выглядит мизерным

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 14 октября 2023, 10:48
Белый дом об активизации россиян на Донбассе: Прогресс выглядит мизерным
фото: риа новости

В Белом доме заявили, что новые попытки российских оккупационных войск наступать в районе Лимана на Авдеевку на Донбассе не стал сюрпризом для США.

Источник: координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, "Голос Америки", "Европейская правда"

Детали: Он отметил, что США уверены, что Вооруженные силы отразят эти российские атаки.

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"Как это было и во время неудачного зимнего наступления России в прошлом году, кажется, российские военные используют тактику волновых атак, когда они бросают массы плохо обученных солдат прямо на поле боя без надлежащей экипировки", - отметил Кирби.

По его словам, РФ не считается с жизнью своих солдат и добровольно жертвует ими для достижения цели, а Украина воюет "эффективно и разумно".

"Украинцы тяжело работают, чтобы отразить эти наступательные маневры. И, как представляется, так и происходит. Прогресс российских подразделений, даже там где он есть, выглядит очень мизерным", - добавил чиновник.

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В то же время он отметил, что попытки российских оккупантов наступать показывают необходимость дальнейшей поддержки Украины со стороны США.

"Вот почему чрезвычайно важно, чтобы Конгресс придерживался своих обязательств перед украинским народом и принимал меры для сохранения нашей поддержки", - добавил Кирби.

Напомним: Российские войска активизировали свои наступления на Лимано-Купянском направлении, только за сутки 13 октября 25 раз пытались прорвать оборону Вооруженных сил.

Темы: Донбассвойна
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