Росія хоче окупувати всю Донеччину до кінця року – глава Авдіївської МВА
Субота, 14 жовтня 2023, 11:42
Російські окупанти встановили нову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області - 31 грудня.
Джерело: начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі Українського радіо
Пряма мова Барабаша: "Вони поставили чергову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області. Тепер це 31 грудня. Тобто до кінця року їм поставлена задача вийти на адмінкордони Донецької області.
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Вони розуміють: якщо взяти висоту Авдіївки, то далі вже їм буде простіше дійти до Покровська, і так далі. Тому Авдіївка для них вкрай важлива".
Деталі: За словами Барабаша, росіяни Авдіївку "просто стирають".
Нагадаємо: Російські наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області 13 жовтня зазнали невдач.
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