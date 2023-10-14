Росія хоче окупувати всю Донеччину до кінця року – глава Авдіївської МВА

Російські окупанти встановили нову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області - 31 грудня.

Джерело: начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі Українського радіо

Пряма мова Барабаша: "Вони поставили чергову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області. Тепер це 31 грудня. Тобто до кінця року їм поставлена задача вийти на адмінкордони Донецької області.

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Вони розуміють: якщо взяти висоту Авдіївки, то далі вже їм буде простіше дійти до Покровська, і так далі. Тому Авдіївка для них вкрай важлива".

Деталі: За словами Барабаша, росіяни Авдіївку "просто стирають".

Нагадаємо: Російські наступальні операції в районі Авдіївки Донецької області 13 жовтня зазнали невдач.