Россия хочет оккупировать всю Донецкую область до конца года - глава Авдеевской МВА
Суббота, 14 октября 2023, 11:42
Российские оккупанты установили новую дату выхода на административные границы Донецкой области - 31 декабря.
Источник: начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире Украинского радио
Прямая речь Барабаша: "Они поставили очередную дату выхода на административные границы Донецкой области. Теперь это 31 декабря. То есть до конца года им поставлена задача выйти на админграницы Донецкой области.
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Они понимают: если взять высоту Авдеевки, то дальше уже им будет проще дойти до Покровска, и так далее. Поэтому Авдеевка для них крайне важна".
Детали: По словам Барабаша, россияне Авдеевку "просто стирают".
Напомним: Российские наступательные операции в районе Авдеевки Донецкой области 13 октября потерпели неудачу.
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