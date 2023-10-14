Россия хочет оккупировать всю Донецкую область до конца года - глава Авдеевской МВА

Российские оккупанты установили новую дату выхода на административные границы Донецкой области - 31 декабря.

Источник: начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире Украинского радио

Прямая речь Барабаша: "Они поставили очередную дату выхода на административные границы Донецкой области. Теперь это 31 декабря. То есть до конца года им поставлена задача выйти на админграницы Донецкой области.

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Они понимают: если взять высоту Авдеевки, то дальше уже им будет проще дойти до Покровска, и так далее. Поэтому Авдеевка для них крайне важна".

Детали: По словам Барабаша, россияне Авдеевку "просто стирают".

Напомним: Российские наступательные операции в районе Авдеевки Донецкой области 13 октября потерпели неудачу.