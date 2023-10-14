У ВМС уточнили: окрім "Павла Державіна" був пошкоджений буксир
Субота, 14 жовтня 2023, 12:23
Військово-морські сили уточнили, що російський патрульний корабель "Павло Державін" був уражений двічі, а окрім нього отримав пошкодження буксир "Ніколай Муру".
Джерело: спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в коментарі "Українській правді"
Пряма мова Плетенчука: "Окрім "Павла Державіна" 13 жовтня пошкодження отримав буксир "Професор Ніколай Муру" зі складу ЧФ РФ".
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Деталі: Плетенчук наголосив, що "Павло Державін" отримав два пошкодження і "зрозумів, що треба вшиватися" із Севастополя – він зараз рухається у бік Росії.
Речник ВМС наголосив, що не має підтвердження щодо підтвердження носія крилатих ракет "Буян", про який повідомлялося раніше.
Також відомство наразі не розкриває деталі операції, пошкоджень та засобів ураження.
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