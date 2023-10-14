Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В ВМС уточнили: кроме "Павла Державина" был поврежден буксир

Роман ПетренкоСуббота, 14 октября 2023, 12:23
В ВМС уточнили: кроме Павла Державина был поврежден буксир
фото: чорноморский флот

Военно-морские силы уточнили, что российский патрульный корабль "Павел Державин" был поражен дважды, а кроме него получил повреждения буксир "Николай Муру".

Источник: спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Плетенчука: "Кроме "Павла Державина" 13 октября повреждения получил буксир "Профессор Николай Муру" из состава ЧФ РФ".

Реклама:

Детали: Плетенчук отметил, что "Павел Державин" получил два повреждения и "понял, что надо уходить" из Севастополя - он сейчас движется в сторону России.

Представитель ВМС отметил, что не имеет подтверждения относительно подтверждения носителя крылатых ракет "Буян", о котором сообщалось ранее.

Также ведомство пока не раскрывает детали операции, повреждений и средств поражения.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: кораблиВооруженные силывойнаКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский провел длительную Ставку: фронт, оружие, безопасность Одесской области, усиление ПВО

фотоВ центре Запорожья демонтировали памятник Пушкину

25 украинцев погибли в Израиле и Секторе Газа − МИД Украины

дополнено (видео)Израиль начал бой с ХАМАС в подземных тоннелях Сектора Газа – ЦАХАЛ

Российской певице Чичериной объявили подозрение: угрожала украинцам Сибирью

Угроза перекрытия границы: Украина инициировала встречу с ЕК и Польшей

Все новости...
В Сочи прогремели взрывы и исчез свет
Белый дом об активизации россиян на Донбассе: Прогресс выглядит мизерным
Россия хочет оккупировать всю Донецкую область до конца года - глава Авдеевской МВА
Топ-дипломата России нашли мертвым в Турции
Последние новости
14:11
фотоУкраинские врачи извлекли обломок из сердца военного с помощью неодимового магнита
14:09
Зеленский провел длительную Ставку: фронт, оружие, безопасность Одесской области, усиление ПВО
14:06
"Укрпочта" снизила цену доставки посылок в Канаду
13:56
фотоВ центре Запорожья демонтировали памятник Пушкину
13:55
Цена на газ: теплая погода в Европе перевесила войну на Ближнем Востоке
13:37
25 украинцев погибли в Израиле и Секторе Газа − МИД Украины
13:31
Зима близько. Россия накапливает ракеты і "шахеды" для атак на энергетическую инфраструктуру Украины
13:30
В ФСБ убеждают, что состояние Царева после покушения удовлетворительное
13:25
В Украине создали интерактивную карту ветеранских бизнесов
13:24
фото, видеоВ России произошел взрыв на заводе, который производит взрывчатку
Все новости...
Реклама: