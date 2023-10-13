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Україна вразила дронами носій крилатих ракет РФ "Буян" та корабель "Павел Державин" – джерела

Валентина РоманенкоП'ятниця, 13 жовтня 2023, 12:15
Україна вразила дронами носій крилатих ракет РФ Буян та корабель Павел Державин – джерела
дрон СБУ "Морський малюк". скриншот

Служба безпеки України разом з Військово-морськими силами ЗСУ атакували носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин" завдяки експериментальному озброєнню морських дронів.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в спецслужбі

Деталі: Джерела УП в СБУ підтверджують, що атака 13 жовтня на російський ракетоносій "Буян" та позавчорашній підрив "Державина" – справа рук Служби безпеки спільно з ВМС України.

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Деталей у спецслужбі наразі не розкривають, але додають, що обидва судна були уражені "Морськими малюками" з експериментальним озброєнням.

Пряма мова одного з організаторів спецоперації: "Після першого підриву російські тральщики та водолази так і не змогли виявити наше ноу-хау. Вчора пощастило підводному човну "Алроса", який поки що зумів втекти від наших розробок.

Носій крилатих ракет "Буян" повторити "подвиг" "Алроси" не зміг, тому був сьогодні уражений на севастопольському рейді експериментальним озброєнням "Морських малюків".

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Що передувало: За інформацією Крим.Реалії, 13 жовтня у тимчасово окупованому Севастополі прогримів сильний вибух, який відчули навіть у віддалених частинах міста.

Російський "глава" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що вибухи нібито пов'язані з навчаннями військових РФ.

Telegram-канал "Крымский ветер" заявив про вибух на російському ракетоносії проєкту "Буян-М", а також оприлюднив відео задимленого судна. 

Корабель Чорноморського флоту РФ "Павел Державин" 11 жовтня отримав пошкодження в Чорному морі поблизу окупованого Севастополя. 

Теми: ЧФ РосіївійнаСБУ
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