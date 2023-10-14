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Україна перемогла Північну Македонію у відборі Євро-2024

Катерина ТищенкоСубота, 14 жовтня 2023, 18:14
Україна перемогла Північну Македонію у відборі Євро-2024
фінальний рахунок матчу Україна - Північна Македонія 14 жовтня, фото: UEFA via Getty Images

Збірна України перемогла Північну Македонію з рахунком 2:0 у матчі відбору Євро-2024 з футболу в Празі.

Джерело: Суспільне спорт

Деталі: Перший гострий момент Україна створила на 12-й хвилині, коли воротар гостей відбив удар Артема Довбика з меж штрафного майданчика.

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"Синьо-жовті" продовжили чинити тиск на суперника — нагоди забивати були в Михайла Мудрика та Олександра Зубкова. Натомість рахунок відкрив Георгій Судаков, якому допоміг рикошет після дальнього удару — 1:0.

Найкращу нагоду в другому таймі не реалізував Мудрик: вінгер "Челсі" виходив віч-на-віч з воротарем після передачі Артема Довбика, але заробив у моменті лише кутовий удар.

Вже в наступному розіграші м'яча Микола Матвієнко гостро пробивав після подачі Олександра Зінченка — поцілив у поперечину.

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Україна догравала зустріч, переважно покладаючись на контратаки. В гостей у другому таймі моменти мали Аріян Адемі та Еніс Барді.

Дубль міг оформити Судаков, але його дальній удар видовищно потягнув голкіпер Столе Дімітрієвські. На останніх хвилинах воротар також врятував після вибігання Романа Яремчука та удару з близької відстані.

Крапку в матчі поставив Олександр Караваєв на шостій компенсованій хвилині. Захисник "Динамо" помітив вихід Дімітрієвські з воріт та пробив з дальної відстані в порожні ворота — 2:0.

Українці випереджають Італію на три очки й готуватимуться до свого передостаннього матчу в кваліфікації — на виїзді проти Мальти у вівторок, 17 жовтня.

Північна Македонія залишилася четвертою в таблиці. До кінця відбіркового циклу команді залишається зіграти з Англією та Італією.

Теми: футбол
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